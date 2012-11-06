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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Порту
Динамо К - Порту: обзор матча 06 ноября 2012
Динамо К
06.11.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
0 : 0
Завершен
Порту
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Порту
90'
+1
Замена
Клебер
️️️️
Х. Родригес
Замена
Н. Кранчар
️️️️
О. Вукоевич
86'
78'
Замена
А. Каштру
️️️️
С. Дефур
75'
Замена
К. Атсу
️️️️
С. Варела
68'
Желтая карточка
А. Ба
Замена
Б. Идейе
️️️️
М. Рубен
65'
Замена
Л. Аруна
️️️️
А. Милевский
57'
Желтая карточка
А. Милевский
41'
Желтая карточка
О. Вукоевич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
20
Олег Гусев
(К)
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Артем Милевский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Порту
1
Элтон
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
16
Стивен Дефур
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Лучо Гонсалес
(К)
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Сильвестр Варела
ПВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Порту
1
Фабиано
ВР
6
Роланду
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Андре Каштру
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
13
Клебер
ЦФ
4-2-3-1
35
Коваль
0
Тайво
17
Михалик
34
Хачериди
3
Бетао
44
Велозу
5
Вукоевич
20
Гусев
0
Милевский
7
Ярмоленко
15
Рубен
4-1-2-2-1
1
Элтон
13
Данило
30
Ба
30
Отаменди
5
Мангала
16
Дефур
8
Моутинью
27
Гонсалес
18
Варела
23
Родригес
9
Мартинес
0
Милевский
25
Аруна
25
Аруна
0
Милевский
5
Вукоевич
19
Кранчар
19
Кранчар
5
Вукоевич
15
Рубен
12
Идейе
12
Идейе
15
Рубен
16
Дефур
8
Каштру
8
Каштру
16
Дефур
18
Варела
30
Атсу
30
Атсу
18
Варела
23
Родригес
13
Клебер
13
Клебер
23
Родригес
Остались в запасе
Динамо К
Порту
1
Александр Шовковский
ВР
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
1
Фабиано
ВР
6
Роланду
ЦЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
1
Фабиано
ВР
6
Роланду
ЦЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Динамо К - Порту
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Помощники судьи:
Роберто дель Паломар
Хесус Кальво Гуадамуро
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Баскетбол" 23:30 (прямая)
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