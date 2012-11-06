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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Малага
Милан - Малага: обзор матча 06 ноября 2012
Милан
06.11.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Малага
73'
Пато
40'
Элизеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Малага
82'
Замена
С. Фернандес
️️️️
Хоакин
Замена
Робиньо
️️️️
У. Эмануэльсон
80'
75'
Замена
Ж. Тулалан
️️️️
М. Итурра
ГОЛ! 1:1!
Пато
Пас отдал
К. Констан
73'
69'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Савиола
64'
Желтая карточка
С. Санчес
64'
Желтая карточка
Велигтон
Замена
К. Боатенг
️️️️
С. Эль-Шаарави
62'
59'
Желтая карточка
М. Итурра
Желтая карточка
Р. Монтоливо
53'
Желтая карточка
У. Эмануэльсон
43'
40'
ГОЛ! 0:1!
Элизеу
Пас отдал
Иско
Желтая карточка
Н. Де Йонг
34'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
И. Абате
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
19
Констан
5
Мексес
23
Бонера
20
Абате
18
Эмануэльсон
34
Де Йонг
18
Монтоливо
92
Эль-Шаарави
12
Пато
9
Кркич
3-2-2-2-1
13
Кабальеро
20
Санчес
3
Велигтон
2
Демичелис
18
Гамес
19
Элизеу
16
Итурра
4
Камачо
17
Хоакин
22
Иско
16
Савиола
20
Абате
22
Де Шильо
22
Де Шильо
20
Абате
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
18
Эмануэльсон
70
Робиньо
70
Робиньо
18
Эмануэльсон
16
Итурра
28
Тулалан
28
Тулалан
16
Итурра
17
Хоакин
30
Фернандес
30
Фернандес
17
Хоакин
16
Савиола
24
Санта Крус
24
Санта Крус
16
Савиола
Остались в запасе
Милан
Малага
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Малага
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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