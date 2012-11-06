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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Андерлехт - Зенит
Андерлехт - Зенит: обзор матча 06 ноября 2012
Андерлехт
06.11.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
17'
Д. Мбокани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Зенит
Желтая карточка
А. Яковенко
90'
+2
90'
Желтая карточка
Б. Алвеш
89'
Желтая карточка
Р. Широков
Замена
Кану
️️️️
Д. Прат
79'
77'
Замена
М. Канунников
️️️️
В. Быстров
Замена
А. Яковенко
️️️️
М. Бруно
72'
69'
Замена
Б. Алвеш
️️️️
Н. Ломбертс
Желтая карточка
Б. Сафари
56'
46'
Замена
Данни
️️️️
С. Семак
37'
Желтая карточка
А. Витсель
ГОЛ! 1:0!
Д. Мбокани
Пас отдал
С. Клестан
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
4
Беранг Сафари
ЛЗ
8
Шейку Куяте
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛВ
16
Саша Клестан
ОП
6
Лукас Билья
(К)
ОП
26
Деннис Прат
АП
17
Массимо Бруно
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
37
Сергей Семак
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Андерлехт
1
Томас Камински
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
10
Кану
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
19
Том де Суттер
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
10
Данни
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-2-3-1
1
Прото
4
Сафари
8
Куяте
17
Нуйтинк
30
Жилле
16
Клестан
6
Билья
11
Йованович
26
Прат
17
Бруно
70
Мбокани
4-3-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
28
Витсель
15
Широков
27
Денисов
34
Быстров
37
Семак
11
Кержаков
26
Прат
10
Кану
10
Кану
26
Прат
17
Бруно
7
Яковенко
7
Яковенко
17
Бруно
6
Ломбертс
22
Алвеш
22
Алвеш
6
Ломбертс
37
Семак
10
Данни
10
Данни
37
Семак
34
Быстров
99
Канунников
99
Канунников
34
Быстров
Остались в запасе
Андерлехт
Зенит
1
Томас Камински
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
23
Егор Бабурин
ВР
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Андерлехт - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Констант Ванден Сток
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая) "НТВ" 23:30 (прямая)
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