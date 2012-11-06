Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Аякс
Манчестер Сити - Аякс: обзор матча 06 ноября 2012
Манчестер Сити
06.11.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
2 : 2
Завершен
Аякс
22'
Я. Туре
74'
С. Агуэро
10'
С. Де Йонг
17'
С. Де Йонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Аякс
90'
+2
Замена
Т. Сана
️️️️
Д. Бурригтер
87'
Замена
В. Фишер
️️️️
К. Поульсен
85'
Желтая карточка
К. Поульсен
Замена
А. Коларов
️️️️
Г. Бэрри
85'
77'
Замена
Э. Эно
️️️️
Л. Шоне
ГОЛ! 2:2!
С. Агуэро
Пас отдал
М. Балотелли
74'
Замена
Э. Джеко
️️️️
К. Тевес
66'
47'
Желтая карточка
Д. Блинд
Замена
М. Балотелли
️️️️
Х. Гарсия
46'
ГОЛ! 1:2!
Я. Туре
22'
17'
ГОЛ! 0:2!
С. Де Йонг
Пас отдал
К. Эриксен
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
14
Самир Насри
ПВ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ОП
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Райан Бабел
ЛФ
24
Кристиан Эриксен
ЦФ
11
Дерк Бурригтер
РФ
Главный тренер
Франк де Бур
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
56
Кортни Меллен-Уолтерс
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
21
Эйонг Эно
ЦП
22
Тобиас Сана
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
3
Клиши
22
Настасич
4
Компани
5
Сабалета
6
Хави Гарсия
18
Бэрри
42
Туре
10
Агуэро
14
Насри
32
Тевес
4-1-2-3
1
Вермеер
16
ван Рейн
23
Алдервейрелд
4
Мойсандер
17
Блинд
29
Поульсен
6
Де Йонг
20
Шоне
11
Бурригтер
24
Эриксен
8
Бабел
18
Бэрри
11
Коларов
11
Коларов
18
Бэрри
32
Тевес
10
Джеко
10
Джеко
32
Тевес
6
Хави Гарсия
45
Балотелли
45
Балотелли
6
Хави Гарсия
20
Шоне
21
Эно
21
Эно
20
Шоне
11
Бурригтер
22
Сана
22
Сана
11
Бурригтер
29
Поульсен
7
Фишер
7
Фишер
29
Поульсен
Остались в запасе
Манчестер Сити
Аякс
56
Кортни Меллен-Уолтерс
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
13
Майкон
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
56
Кортни Меллен-Уолтерс
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
13
Майкон
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Манчестер Сити - Аякс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Петер Расмуссен
(Копенгаген)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Аякс
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+