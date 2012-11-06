Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Петротрест
Cибирь - Сочи: обзор матча 06 ноября 2012
Cибирь
06.11.2012, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
22'
М. Шпичич
59'
В. Головатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Сочи
Желтая карточка
И. Климов
90'
+3
Замена
И. Логуа
️️️️
Р. Пошкус
84'
Замена
Р. Беляев
️️️️
М. Астафьев
84'
77'
Замена
В. Сушкин
️️️️
Карлитос
Желтая карточка
Р. Халиуллин
73'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
Д. Скороходов
65'
59'
Желтая карточка
М. Ершов
ГОЛ! 2:0!
В. Головатенко
59'
Желтая карточка
А. Кульчий
50'
46'
Замена
Д. Кудинов
️️️️
А. Семенов
Замена
И. Климов
️️️️
И. Шевченко
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Шпичич
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
9
Робертас Пошкус
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
52
Евгений Зиновьев
ПП
93
Марио Бркляча
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Мурат Хотов
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
3-5-2
78
Макаров
33
Шпичич
4
Халиуллин
5
Головатенко
32
Скороходов
14
Алундерис
24
Кульчий
8
Макаренко
4
Астафьев
99
Шевченко
9
Пошкус
3-2-1-1-1
31
Арсеньев
24
Тарасюк
3
Костин
15
Ершов
27
Лебедев
11
Кирсанов
10
Карлитос
77
Андреев
87
Мязин
99
Шевченко
80
Климов
80
Климов
99
Шевченко
9
Пошкус
7
Логуа
7
Логуа
9
Пошкус
32
Скороходов
52
Зиновьев
52
Зиновьев
32
Скороходов
4
Астафьев
7
Беляев
7
Беляев
4
Астафьев
13
Семенов
5
Кудинов
5
Кудинов
13
Семенов
10
Карлитос
10
Сушкин
10
Сушкин
10
Карлитос
Остались в запасе
Cибирь
Сочи
25
Илья Трунин
ВР
23
Леонид Зуев
АП
93
Марио Бркляча
ЦФ
23
Максим Усанов
ЦЗ
7
Мурат Хотов
ЦП
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
23
Леонид Зуев
АП
93
Марио Бркляча
ЦФ
Остались в запасе
23
Максим Усанов
ЦЗ
7
Мурат Хотов
ЦП
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Cибирь - Сочи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Cибирь
Сочи
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Раскрыт 2-й кандидат на пост главного тренера «Рубина»
25 октября
1
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Раскрыт 2-й кандидат на пост главного тренера «Рубина»
25 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+