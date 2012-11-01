Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
октябрь 2012
ноябрь 2012
Италия. Серия А (2012/2013), 10 тур
Дженоа
0 : 1
Фиорентина
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 20 тур
Алания
3 : 0
Дружба
Матч завершен
Анжи-2
1 : 0
Матч завершен
Ангушт
1 : 0
Черноморец
Матч завершен
МИТОС
1 : 1
Армавир
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Астрахань
0 : 0
Матч завершен
3 : 0
СКА
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
1 : 1
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 14 тур
Зенит (мол)
4 : 0
Ростов (мол)
Матч завершен
Испания. Кубок (2012/2013), 1/16 финала, первый матч
Алькояно
1 : 4
Реал
Матч завершен
Эйбар
0 : 0
Атлетик
Матч завершен
Вальядолид
1 : 0
Бетис
Матч завершен
Мелилья
1 : 0
Леванте
Матч завершен
Спортинг
1 : 0
Осасуна
Матч завершен
Кордоба
2 : 0
Реал Сосьедад
Матч завершен
Понферрадина
0 : 4
Хетафе
Матч завершен
Севилья
3 : 1
Эспаньол
Матч завершен
Депортиво
1 : 1
Мальорка
Матч завершен
США. МЛС 2012, 1 раунд
Чикаго Файр
1 : 2
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2012, 20 тур
Гомель
2 : 0
Динамо-Брест
Матч завершен