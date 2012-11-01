Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Ростов (мол)
Зенит (мол) - Ростов (мол): обзор матча 01 ноября 2012
Зенит (мол)
01.11.2012, четверг, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
4 : 0
Завершен
Ростов (мол)
8'
А. Бухаров
41'
А. Бухаров
70'
Д. Богаев
90+2'
А. Евсеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Ростов (мол)
ГОЛ! 4:0!
А. Евсеев
90'
+2
89'
Замена
А. Степанов
️️️️
Е. Стариков
84'
Замена
Д. Карташов
️️️️
В. Шамара
Замена
А. Каюков
️️️️
А. Бухаров
82'
Замена
В. Ефимов
️️️️
Д. Богаев
81'
Замена
Д. Чертищев
️️️️
А. Иванов
76'
Замена
А. Симонян
️️️️
О. Вербицкас
76'
Желтая карточка
О. Вербицкас
74'
ГОЛ! 3:0!
Д. Богаев
70'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Д. Ящук
61'
58'
Пенальти не реализован!
Е. Стариков
Желтая карточка
Е. Бабурин
57'
Пенальти не реализован!
А. Бухаров
49'
48'
Желтая карточка
И. Мадилов
46'
Замена
Д. Круглов
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ! 2:0!
А. Бухаров
41'
18'
Желтая карточка
А. Васильев
ГОЛ! 1:0!
А. Бухаров
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
91
Данила Ящук
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
23
Алексей Каюков
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
10
Артем Симонян
АП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
17
Вениамин Медников
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
3-5-1-1
23
Бабурин
5
Чеминава
78
Чистяков
58
Зуев
88
Богаев
5
Зинков
22
Иванов
94
Евсеев
22
Вербицкас
91
Ящук
11
Бухаров
3-2-1-2-2
12
Мадилов
51
Шамара
66
Губанов
68
Зотов
17
Демченко
4
Васильев
15
Маляка
32
Кулишев
7
Полоз
87
Стариков
70
Гурбанов
22
Вербицкас
10
Симонян
10
Симонян
22
Вербицкас
22
Иванов
67
Чертищев
67
Чертищев
22
Иванов
11
Бухаров
23
Каюков
23
Каюков
11
Бухаров
88
Богаев
98
Ефимов
98
Ефимов
88
Богаев
91
Ящук
28
Могилевец
28
Могилевец
91
Ящук
11
Бухаров
20
Марков
20
Марков
11
Бухаров
51
Шамара
8
Карташов
8
Карташов
51
Шамара
87
Стариков
30
Степанов
30
Степанов
87
Стариков
7
Полоз
16
Круглов
16
Круглов
7
Полоз
Остались в запасе
Зенит (мол)
Ростов (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
44
Антон Смирнов
ЦЗ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
12
Артем Орсаев
ВР
17
Вениамин Медников
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
Остались в запасе
44
Антон Смирнов
ЦЗ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
12
Артем Орсаев
ВР
17
Вениамин Медников
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Зенит (мол) - Ростов (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Зенит (мол)
Ростов (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+