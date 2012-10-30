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    Расписание матчей 30-10-2012

    сентябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Высшая лига (2012/2013), 7 тур
    30 октября, вторник
    00:15
    Спортинг
    0:0
    Академика
    Матч завершен
    Испания. Примера (2012/2013), 9 тур
    30 октября, вторник
    00:30
    Вальядолид
    2:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2012/2013), 1/8 финала
    30 октября, вторник
    14:30
    Енисей
    1:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    17:00
    Мордовия
    0:2
    Зенит
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    19:30
    Кубань (ЛФЛ)
    1:0
    Краснодар
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    20:00
    Ростов
    0:0
    (3:2)п
    Спартак
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2012/2013), 19 тур
    30 октября, вторник
    16:30
    Урал
    6:0
    Новокузнецк
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    18:30
    Уфа
    1:1
    Волгарь
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    20:30
    Балтика
    2:0
    Салют
    Матч завершен
    Франция. Кубок лиги (2012/2013), 1/8 финала
    30 октября, вторник
    21:00
    Сошо
    0:3
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    23:00
    Монако
    1:2
    Труа
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    23:00
    Ренн
    1:0
    Арль-Авиньон
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    23:50
    Лилль
    1:0
    Тулуза
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2012/2013), 2 раунд
    30 октября, вторник
    22:00
    БАК 07
    0:3
    Мюнхен 1860
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    22:00
    Пройссен
    0:1
    Аугсбург
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    22:00
    Айнтрахт
    0:2
    Фрайбург
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    22:00
    Ворматия Вормс
    0:0
    (3:4)п
    Кельн
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    23:30
    Шальке-04
    3:0
    Зандхаузен
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    23:30
    Хавелсе
    1:3
    Бохум
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    23:30
    Аален
    1:4
    Боруссия
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    23:30
    Майнц
    2:0
    Эрцгебирге
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2012/2013), 13 тур
    30 октября, вторник
    23:00
    Андерлехт
    5:0
    Гент
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2012/2013), 1/16 финала, первый матч
    30 октября, вторник
    23:00
    Льягостера
    0:2
    Валенсия
    Матч завершен
    Англия. Кубок Лиги (2012/2013), 1/8 финала
    30 октября, вторник
    23:45
    Сандерленд
    0:1
    Мидлсбро
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    23:45
    Суиндон Таун
    2:3
    Астон Вилла
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    23:45
    Уиган Атлетик
    0:0
    (2:4)п
    Брэдфорд Сити
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    23:45
    Лидс
    3:0
    Саутгемптон
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    23:45
    Рединг
    5:7
    Арсенал
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2012/2013), 10 тур
    30 октября, вторник
    23:45
    Палермо
    2:2
    Милан
    Матч завершен
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