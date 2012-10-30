сентябрь 2012
октябрь 2012
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 7 тур
Испания. Примера (2012/2013), 9 тур
30 октября, вторник
00:30
Матч завершен
Россия. Кубок (2012/2013), 1/8 финала
Россия. ФНЛ (2012/2013), 19 тур
Франция. Кубок лиги (2012/2013), 1/8 финала
Германия. Кубок (2012/2013), 2 раунд
30 октября, вторник
22:00
Матч завершен
30 октября, вторник
22:00
Матч завершен
30 октября, вторник
23:30
Матч завершен
30 октября, вторник
23:30
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013), 13 тур
Испания. Кубок (2012/2013), 1/16 финала, первый матч
30 октября, вторник
23:00
Матч завершен
Англия. Кубок Лиги (2012/2013), 1/8 финала
30 октября, вторник
23:45
Матч завершен
30 октября, вторник
23:45
Матч завершен
30 октября, вторник
23:45
Матч завершен
30 октября, вторник
23:45
Матч завершен
Италия. Серия А (2012/2013), 10 тур