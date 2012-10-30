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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 30 октября 2012
Ростов
30.10.2012, вторник, 20:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Спартак
ГОЛ!
Т. Калачев
3:2
ГОЛ!
Ари
2:2
ГОЛ!
В. Дьяков
2:1
Пенальти не реализован!
Х. Мануэль Инсаурральде
Пенальти не реализован!
Д. Блатняк
ГОЛ!
Джано
1:1
Пенальти не реализован!
К. Салата
Пенальти не реализован!
К. Комбаров
ГОЛ!
Д. Кириченко
1:0
Пенальти не реализован!
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Ф. Синама-Понголь
107'
Замена
Д. Блатняк
️️️️
Д. Бентли
101'
93'
Желтая карточка
К. Комбаров
Желтая карточка
Ф. Синама-Понголь
84'
Замена
Т. Калачев
️️️️
Э. Чеснаускис
80'
75'
Замена
Ари
️️️️
Д. Билялетдинов
70'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
И. Горбатенко
60'
Желтая карточка
Е. Макеев
46'
Замена
Кариока
️️️️
Д. Де Зеув
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
21
Дэвид Бентли
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
9
Кирилл Комбаров
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Джано
ЛП
6
Деми Де Зеув
ОП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
5
Кариока
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
39
Ари
ЦФ
4-2-2-2
1
Плетикоса
3
Гетигежев
0
Дьяков
19
Салата
4
Ангбва
8
Гацкан
7
Шешуков
88
Чеснаускис
21
Бентли
54
Синама-Понголь
16
Голенда
3-3-2-1-1
32
Ребров
92
Брызгалов
2
Инсаурральде
17
Сухи
34
Макеев
6
Де Зеув
9
Комбаров
14
Билялетдинов
7
Джано
23
Горбатенко
10
Эменике
21
Бентли
19
Блатняк
19
Блатняк
21
Бентли
88
Чеснаускис
2
Калачев
2
Калачев
88
Чеснаускис
54
Синама-Понголь
10
Кириченко
10
Кириченко
54
Синама-Понголь
6
Де Зеув
5
Кариока
5
Кариока
6
Де Зеув
23
Горбатенко
14
Хурадо
14
Хурадо
23
Горбатенко
14
Билялетдинов
39
Ари
39
Ари
14
Билялетдинов
Остались в запасе
Ростов
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ростов - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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