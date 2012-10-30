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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Реал Сосьедад
Вальядолид - Реал Сосьедад: обзор матча 30 октября 2012
Вальядолид
30.10.2012, вторник, 00:30
Испания. Примера, 9 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
43'
П. Эберт
75'
О. Гонсалес
37'
А. Гризманн
57'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Реал Сосьедад
79'
Замена
Р. Пардо
️️️️
А. Гризманн
77'
Желтая карточка
К. Мартинес
ГОЛ! 2:2!
О. Гонсалес
Пас отдал
П. Эберт
75'
73'
Замена
Х. Анхель
️️️️
Г. Кастро
72'
Желтая карточка
М. Гонсалес
68'
Замена
Х. Прието
️️️️
К. Вела
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
А. Рубио
66'
Желтая карточка
А. Рубио
64'
Замена
А. Буэно
️️️️
Омар
60'
57'
ГОЛ! 1:2!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Вела
ГОЛ! 1:1!
П. Эберт
43'
Желтая карточка
П. Эберт
40'
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Желтая карточка
Х. Руэда
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
27
Лоло
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Реал Сосьедад
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
4-1-4-1
25
Эрнандес
18
Баленсиага
2
Рукавина
18
Руэда
4
Валиенте
20
Перес
20
Эберт
7
Омар
18
Рубио
10
Гонсалес
24
Гуэрра
4-3-3
13
Зубикараи
26
Мартинес
19
Мартинес
3
де ла Белья
3
Гонсалес
14
Ильярраменди
5
Кастро
5
Бергара
9
Агиррече
10
Вела
7
Гризманн
18
Рубио
10
Нейра
10
Нейра
18
Рубио
7
Омар
19
Буэно
19
Буэно
7
Омар
5
Кастро
3
Анхель
3
Анхель
5
Кастро
7
Гризманн
14
Пардо
14
Пардо
7
Гризманн
10
Вела
10
Прието
10
Прието
10
Вела
Остались в запасе
Вальядолид
Реал Сосьедад
27
Лоло
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
26
Энрике Ройо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
27
Лоло
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Остались в запасе
26
Энрике Ройо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Вальядолид - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Хосе Соррилья
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