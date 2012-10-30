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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Салют
Балтика - Салют: обзор матча 30 октября 2012
Балтика
30.10.2012, вторник, 20:30
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 0
Завершен
Салют
82'
В. Крючков
87'
Д. Сысуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Салют
Замена
Д. Джатиев
️️️️
А. Зюзинс
90'
+2
Замена
Д. Ткебучава
️️️️
Д. Сысуев
90'
+2
90'
Замена
Д. Дегтев
️️️️
С. Мирошниченко
90'
Замена
С. Цуканов
️️️️
С. Кушов
87'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Д. Ткачук
ГОЛ! 2:0!
Д. Сысуев
87'
ГОЛ! 1:0!
В. Крючков
Пас отдал
Г. Чиркин
82'
79'
Замена
А. Курачинов
️️️️
А. Бажев
Замена
С. Игнатьев
️️️️
В. Каленкович
78'
Замена
В. Крючков
️️️️
М. Волков
60'
Желтая карточка
М. Плопа
28'
15'
Желтая карточка
С. Кушов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Салют
88
Степан Сикач
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
17
Вадим Старков
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
5
Сергей Кушов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
9
Давид Ткебучава
ЦП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
14
Мирза Алборов
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
4-4-2
88
Шелия
4
Рытов
81
Зимулька
3
Плопа
89
Стоцкий
93
Каленкович
8
Чиркин
33
Волков
17
Зюзинс
45
Вотинов
8
Сысуев
4-3-2-1
88
Сикач
25
Жирный
15
Калешин
24
Мирошниченко
17
Старков
53
Руа Флорес
9
Яковлев
5
Кушов
28
Москера Мендоза
31
Ткачук
9
Бажев
8
Сысуев
9
Ткебучава
9
Ткебучава
8
Сысуев
17
Зюзинс
12
Джатиев
12
Джатиев
17
Зюзинс
33
Волков
55
Крючков
55
Крючков
33
Волков
93
Каленкович
27
Игнатьев
27
Игнатьев
93
Каленкович
31
Ткачук
70
Кабутов
70
Кабутов
31
Ткачук
9
Бажев
9
Курачинов
9
Курачинов
9
Бажев
24
Мирошниченко
22
Дегтев
22
Дегтев
24
Мирошниченко
5
Кушов
39
Цуканов
39
Цуканов
5
Кушов
Остались в запасе
Балтика
Салют
1
Александр Колинько
ВР
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
32
Владимир Левшин
ЛВ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
55
Александр Криворучко
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
14
Мирза Алборов
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Александр Колинько
ВР
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
32
Владимир Левшин
ЛВ
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
14
Мирза Алборов
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Балтика - Салют
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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