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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Милан
Палермо - Милан: обзор матча 30 октября 2012
Палермо
30.10.2012, вторник, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 2
Завершен
Милан
45+1'
Ф. Микколи (П)
47'
Ф. Бриенца
69'
Р. Монтоливо
80'
С. Эль-Шаарави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Милан
86'
Желтая карточка
Ф. Мексес
80'
ГОЛ! 2:2!
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
М. Четто
74'
69'
ГОЛ! 2:1!
Р. Монтоливо
Пас отдал
Б. Кркич
Замена
М. Четто
️️️️
С. Гарсия
67'
Желтая карточка
С. Гарсия
57'
Замена
Л. Джорджи
️️️️
Ф. Бриенца
57'
54'
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Йепес
53'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Пато
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бриенца
Пас отдал
А. Риос
47'
46'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
М. Фламини
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Микколи
45'
+1
32'
Желтая карточка
М. Фламини
23'
Желтая карточка
К. Констан
Замена
С. фон Берген
️️️️
М. Донати
6'
Травма
М. Донати
5'
2'
Желтая карточка
Д. Бонера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
17
Андреа Мантовани
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
20
Франческо Бриенца
ЛВ
8
Эдгар Баррето
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
72
Йосип Иличич
ПВ
10
Фабрицио Микколи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
(К)
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Кевин Констан
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
20
Иньяцио Абате
ПП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Габриэл
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
3-4-2-1
1
Уйкани
17
Мантовани
6
Муньос
5
Донати
3
Гарсия
8
Баррето
5
Риос
89
Морганелла
20
Бриенца
72
Иличич
10
Микколи
3-5-1-1
32
Амелия
5
Мексес
23
Бонера
33
Йепес
20
Абате
18
Монтоливо
20
Фламини
23
Ночерино
19
Констан
92
Эль-Шаарави
12
Пато
5
Донати
5
фон Берген
5
фон Берген
5
Донати
3
Гарсия
4
Четто
4
Четто
3
Гарсия
20
Бриенца
10
Джорджи
10
Джорджи
20
Бриенца
20
Фламини
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
20
Фламини
12
Пато
9
Кркич
9
Кркич
12
Пато
33
Йепес
11
Паццини
11
Паццини
33
Йепес
Остались в запасе
Палермо
Милан
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Габриэл
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Габриэл
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Палермо - Милан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:45 (прямая)
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