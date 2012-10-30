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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Металлург-Кузбасс
Урал - Новокузнецк: обзор матча 30 октября 2012
Урал
30.10.2012, вторник, 16:30
Россия. ФНЛ, 19 тур
6 : 0
Завершен
Новокузнецк
18'
Г. Асеведо
29'
Г. Асеведо
37'
А. Кобялко
47'
С. Гогниев
58'
М. Семакин
79'
М. Бирюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Новокузнецк
90'
+1
Вторая желтая
А. Сапаев
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Чухлей
83'
80'
Замена
С. Емельянов
️️️️
В. Авсюк
ГОЛ! 6:0!
М. Бирюков
79'
Замена
М. Бирюков
️️️️
А. Кобялко
70'
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
Г. Асеведо
62'
61'
Желтая карточка
А. Сапаев
61'
Замена
А. Голубев
️️️️
В. Кириллов
ГОЛ! 5:0!
М. Семакин
58'
ГОЛ! 4:0!
С. Гогниев
47'
46'
Замена
С. Нарылков
️️️️
И. Недорезов
46'
Замена
Т. Выходил
️️️️
А. Волгин
ГОЛ! 3:0!
А. Кобялко
37'
Желтая карточка
Г. Асеведо
31'
ГОЛ! 2:0!
Г. Асеведо
29'
ГОЛ! 1:0!
Г. Асеведо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
9
Владимир Авсюк
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
8
Анатолий Герк
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
21
Мирза Алборов
ЦФ
4-1-3-2
22
Кот
7
Данцев
16
Вьештица
25
Ревякин
20
Чухлей
25
Бочков
7
Берхамов
30
Асеведо
14
Семакин
22
Кобялко
2
Гогниев
4-4-2
99
Дюпин
12
Сапаев
2
Недорезов
88
Наваловский
67
Ткачук
58
Егоров
12
Волгин
7
Клименко
9
Авсюк
15
Шпаков
11
Кириллов
30
Асеведо
10
Лунгу
10
Лунгу
30
Асеведо
22
Кобялко
17
Бирюков
17
Бирюков
22
Кобялко
20
Чухлей
10
Манучарян
10
Манучарян
20
Чухлей
11
Кириллов
14
Голубев
14
Голубев
11
Кириллов
2
Недорезов
22
Нарылков
22
Нарылков
2
Недорезов
9
Авсюк
0
Емельянов
0
Емельянов
9
Авсюк
12
Волгин
4
Выходил
4
Выходил
12
Волгин
Остались в запасе
Урал
Новокузнецк
99
Дмитрий Арапов
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
8
Анатолий Герк
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
21
Мирза Алборов
ЦФ
14
Максим Коршунов
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
8
Анатолий Герк
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Остались в запасе
21
Мирза Алборов
ЦФ
14
Максим Коршунов
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Урал - Новокузнецк
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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