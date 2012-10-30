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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Монако - Труа
Монако - Труа: обзор матча 30 октября 2012
Монако
30.10.2012, вторник, 23:00
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Труа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монако - Труа
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0
0
Желтые карточки
0
0
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