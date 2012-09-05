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август 2012
сентябрь 2012
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 9 тур
Алания
2 : 1
Ангушт
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
1 : 0
Армавир
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013), 9 тур
1 : 3
Металлург Л
Матч завершен
Калуга
0 : 1
Арсенал
Матч завершен
Подолье
1 : 1
Сокол
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 9 тур
1 : 2
Рубин-2
Матч завершен
Челябинск
2 : 1
КАМАЗ
Матч завершен
2 : 2
Оренбург
Матч завершен
Динамо Киров
0 : 0
Спартак
Матч завершен
Тюмень
2 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен
0 : 2
Лада-Тольятти
Матч завершен
Сызрань-2003
1 : 1
Носта
Матч завершен