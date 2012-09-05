Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Сызрань-2003 - Носта
Сызрань-2003 - Носта: обзор матча 05 сентября 2012
Сызрань-2003
05.09.2012, среда, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
1 : 1
Завершен
Носта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сызрань-2003 - Носта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Кристалл"
Новости команд
Все
Сызрань-2003
Носта
В России умирает еще один футбольный клуб
Вчера, 10:07
7
«Урал-2» – «Носта»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Носта» – «Оренбург-2»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Носта» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Носта» – «Сокол»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«Матч ТВ»: «Крылья Советов» уволят Божовича в случае вылета команды в ФНЛ
2019.05.30 13:35
4
Карпин: «Спартак»? Для меня это то же самое, что «Сызрань» и любая другая команда»
2018.09.30 20:20
15
Нападающий «Ростова» Кьяртассон: «Хочу побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ»
2018.09.28 09:15
13
Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала
2018.09.26 19:21
8
Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ
2018.08.22 22:42
36
В России умирает еще один футбольный клуб
Вчера, 10:07
7
«Урал-2» – «Носта»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Носта» – «Оренбург-2»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Носта» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Носта» – «Сокол»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+