сентябрь 2012
октябрь 2012
Беларусь. Высшая лига 2012, 28 тур
23 октября, вторник
15:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013), 3 тур, группа G
Лига чемпионов (2012/2013), 3 тур, группа E
Лига чемпионов (2012/2013), 3 тур, группа F
Лига чемпионов (2012/2013), 3 тур, группа H
23 октября, вторник
22:45
Матч завершен
23 октября, вторник
22:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 12 тур
23 октября, вторник
22:45
Матч завершен
23 октября, вторник
22:45
Матч завершен
23 октября, вторник
22:45
Матч завершен
23 октября, вторник
22:45
Матч завершен
23 октября, вторник
22:45
Матч завершен
23 октября, вторник
22:45
Матч завершен
23 октября, вторник
23:00
Матч завершен