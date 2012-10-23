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    Расписание матчей 23-10-2012

    сентябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Беларусь. Высшая лига 2012, 28 тур
    23 октября, вторник
    15:00
    Славия-Мозырь
    3:2
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 3 тур, группа G
    23 октября, вторник
    20:00
    Спартак
    2:1
    Бенфика
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:45
    Барселона
    2:1
    Селтик
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 3 тур, группа E
    23 октября, вторник
    22:45
    Нордшелланд
    1:1
    Ювентус
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:45
    Шахтер
    2:1
    Челси
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 3 тур, группа F
    23 октября, вторник
    22:45
    БАТЭ
    0:3
    Валенсия
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:45
    Лилль
    0:1
    Бавария
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 3 тур, группа H
    23 октября, вторник
    22:45
    Галатасарай
    1:1
    ЧФР Клуж
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:45
    Манчестер Юнайтед
    3:2
    Брага
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2012/2013), 12 тур
    23 октября, вторник
    22:45
    Ипсвич Таун
    1:2
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:45
    Миллуолл
    3:3
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:45
    Питерборо Юнайтед
    3:1
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:45
    Барнсли
    1:1
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:45
    Бристоль Сити
    3:4
    Бернли
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:45
    Кардифф
    2:1
    Уотфорд
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:45
    Лидс
    1:1
    Чарльтон
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:45
    Лестер
    1:0
    Брайтон
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:45
    Мидлсбро
    2:0
    Халл Сити
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:45
    Вулверхэмптон
    2:2
    Болтон
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    23:00
    Блэкпул
    2:2
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
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