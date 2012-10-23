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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Селтик
Барселона - Селтик: обзор матча 23 октября 2012
Барселона
23.10.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
2 : 1
Завершен
Селтик
45'
А. Иньеста
90+4'
Ж. Альба
18'
Г. Самарас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Селтик
ГОЛ! 2:1!
Ж. Альба
Пас отдал
Адриано
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Д. Форрест
Замена
Д. Вилья
️️️️
А. Санчес
80'
Желтая карточка
Адриано
79'
76'
Замена
Б. Каял
️️️️
Ч. Малгрю
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
76'
Желтая карточка
Х. Маскерано
71'
63'
Замена
К. Коммонс
️️️️
С. Браун
ГОЛ! 1:1!
А. Иньеста
Пас отдал
Хави
45'
43'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Г. Самарас
18'
ГОЛ! 0:1!
Г. Самарас
Пас отдал
Ч. Малгрю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Адриано
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
8
Александр Сонг
ОП
6
Хави
ПП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЛЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ПЗ
4
Чарли Малгрю
ЛП
16
Джо Ледли
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
30
Георгиос Самарас
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Джонатан
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
7
Бирам Каял
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
20
Мику
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
18
Альба
14
Маскерано
5
Бартра
3
Адриано
8
Сонг
8
Иньеста
6
Хави
9
Педро
10
Месси
4
Санчес
4-5-1
17
Форстер
23
Лустиг
6
Уилсон
4
Эмброуз
3
Исагирре
30
Самарас
16
Ледли
8
Браун
2
Ваньяма
4
Малгрю
88
Хупер
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
4
Санчес
7
Вилья
7
Вилья
4
Санчес
30
Самарас
49
Форрест
49
Форрест
30
Самарас
8
Браун
15
Коммонс
15
Коммонс
8
Браун
4
Малгрю
7
Каял
7
Каял
4
Малгрю
Остались в запасе
Барселона
Селтик
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Джонатан
ЦП
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Барселона - Селтик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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