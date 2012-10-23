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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спартак - Бенфика
Спартак - Бенфика: обзор матча 23 октября 2012
Спартак
23.10.2012, вторник, 20:00
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
2 : 1
Завершен
Бенфика
3'
Кариока
43'
Жардел (АГ)
33'
Лима
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Бенфика
Желтая карточка
Ари
90'
+4
Желтая карточка
Веллитон
90'
+2
89'
Замена
О. Джон
️️️️
Н. Матич
Замена
С. Брызгалов
️️️️
К. Чельстрем
79'
75'
Желтая карточка
Н. Матич
Замена
Веллитон
️️️️
Д. Билялетдинов
73'
72'
Желтая карточка
О. Кардосо
65'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Б. Сезар
65'
Замена
О. Кардосо
️️️️
Родриго
Замена
К. Комбаров
️️️️
Джано
57'
Желтая карточка
М. Сухи
45'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Жардел
43'
33'
ГОЛ! 1:1!
Лима
Пас отдал
Э. Сальвио
ГОЛ! 1:0!
Кариока
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
5
Кариока
ОП
7
Джано
АП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бенфика
1
Артур
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
2
Макси Перейра
(К)
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
4-2-3-1
32
Ребров
23
Комбаров
2
Пареха
17
Сухи
34
Макеев
4
Чельстрем
5
Кариока
14
Билялетдинов
7
Джано
14
Хурадо
39
Ари
4-3-3
1
Артур
2
Перейра
24
Гарай
33
Жардел
10
Мельгарехо
11
Сальвио
33
Перес
18
Матич
9
Лима
19
Родриго
11
Сезар
4
Чельстрем
92
Брызгалов
92
Брызгалов
4
Чельстрем
7
Джано
9
Комбаров
9
Комбаров
7
Джано
14
Билялетдинов
11
Веллитон
11
Веллитон
14
Билялетдинов
11
Сезар
10
Гайтан
10
Гайтан
11
Сезар
19
Родриго
7
Кардосо
7
Кардосо
19
Родриго
18
Матич
15
Джон
15
Джон
18
Матич
Остались в запасе
Спартак
Бенфика
31
Андрей Дикань
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Паулу Лопеш
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Спартак - Бенфика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники судьи:
Саймон Бек
Стивен Чайлд
Дополнительные помощники:
Майкл Джонс
Кевин Френд
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 19:00 (прямая)
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