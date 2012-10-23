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Нордшелланд - Ювентус
Нордшелланд - Ювентус: обзор матча 23 октября 2012
Нордшелланд
23.10.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
50'
М. Бекманн
81'
М. Вучинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Ювентус
Замена
А. Кристиансен
️️️️
К. Лорентцен
88'
Желтая карточка
П. Мтилига
83'
83'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
А. Видаль
81'
ГОЛ! 1:1!
М. Вучинич
Пас отдал
М. Исла
76'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Лусио
Замена
С. Кристенсен
️️️️
А. Лаудруп
71'
Желтая карточка
И. Рунье
68'
67'
Замена
М. Вучинич
️️️️
А. Матри
Замена
М. Нордстранд
️️️️
М. Бекманн
67'
ГОЛ! 1:0!
М. Бекманн
50'
49'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
37'
Желтая карточка
К. Маркизио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Йеспер Хансен
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
21
Иван Рунье
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
12
Джошуа Джон
ЛВ
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
7
Николай Стокхольм
ЦП
22
Андреас-Ретц Лаудруп
ПП
20
Каспер Лорентцен
ПВ
26
Миккель Бекманн
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Нордшелланд
16
Томас Вилладсен
ВР
6
Лассе Петри
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
17
Сорен Кристенсен
АП
19
Марк Гюнделах
ПВ
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-3-2-1
1
Хансен
8
Мтилига
5
Окоре
4
Паркхерст
21
Рунье
8
Аду
7
Стокхольм
22
Лаудруп
12
Джон
20
Лорентцен
26
Бекманн
3-2-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Лусио
22
Исла
29
Де Челье
10
Маркизио
21
Пирло
23
Видаль
21
Джовинко
21
Матри
20
Лорентцен
10
Кристиансен
10
Кристиансен
20
Лорентцен
22
Лаудруп
17
Кристенсен
17
Кристенсен
22
Лаудруп
26
Бекманн
11
Нордстранд
11
Нордстранд
26
Бекманн
23
Видаль
15
Джаккерини
15
Джаккерини
23
Видаль
21
Матри
9
Вучинич
9
Вучинич
21
Матри
2
Лусио
32
Бендтнер
32
Бендтнер
2
Лусио
Остались в запасе
Нордшелланд
Ювентус
16
Томас Вилладсен
ВР
6
Лассе Петри
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
19
Марк Гюнделах
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Анджело Алессио
Остались в запасе
16
Томас Вилладсен
ВР
6
Лассе Петри
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
19
Марк Гюнделах
ПВ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Анджело Алессио
Статистика матча Нордшелланд - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Паркен
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