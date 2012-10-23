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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Валенсия
БАТЭ - Валенсия: обзор матча 23 октября 2012
БАТЭ
23.10.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
0 : 3
Завершен
Валенсия
45+1'
Р. Сольдадо (П)
55'
Р. Сольдадо
69'
Р. Сольдадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Валенсия
82'
Замена
А. Барраган
️️️️
С. Фегули
77'
Замена
Жонас
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Р. Брессан
️️️️
А. Володько
75'
72'
Замена
Э. Банега
️️️️
Д. Альбельда
69'
ГОЛ! 0:3!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Т. Коста
Замена
Д. Мозолевский
️️️️
А. Павлов
66'
61'
Желтая карточка
Д. Альбельда
Желтая карточка
А. Павлов
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сольдадо
Пас отдал
А. Гуардадо
Замена
М. Сиваков
️️️️
Д. Лихтарович
53'
Желтая карточка
М. Симич
45'
+1
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Сольдадо
40'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
30
Андрей Горбунов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЛВ
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Александр Павлов
ПВ
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Тино Коста
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
2
Филипп Рудик
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
17
Жонас
ЦФ
4-3-2-1
30
Горбунов
26
Бордачев
24
Филипенко
55
Симич
23
Поляков
2
Лихтарович
8
Володько
23
Олехнович
11
Глеб
17
Павлов
20
Родионов
4-1-2-2-1
25
Алвес
27
Перейра
20
Кошта
23
Рами
26
Сиссоко
8
Фегули
6
Альбельда
5
Гаго
8
Коста
18
Гуардадо
9
Сольдадо
17
Павлов
19
Мозолевский
19
Мозолевский
17
Павлов
2
Лихтарович
3
Сиваков
3
Сиваков
2
Лихтарович
8
Володько
88
Брессан
88
Брессан
8
Володько
8
Фегули
19
Барраган
19
Барраган
8
Фегули
6
Альбельда
11
Банега
11
Банега
6
Альбельда
9
Сольдадо
17
Жонас
17
Жонас
9
Сольдадо
Остались в запасе
БАТЭ
Валенсия
2
Филипп Рудик
ЦП
30
Александр Гутор
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
2
Филипп Рудик
ЦП
30
Александр Гутор
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча БАТЭ - Валенсия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
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2 : 3
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1 : 0
07.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
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2 : 1
18.10.2026
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0 : 3
07.11.2026
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0 : 1
01.11.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Баскетбол" 22:30 (прямая)
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