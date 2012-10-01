Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2012
октябрь 2012
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 10 тур
Крылья Советов
2 : 2
Краснодар
Матч завершен
Мордовия
1 : 1
Алания
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2012/2013), 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
Матч завершен
Новокузнецк
0 : 0
Химки
Матч завершен
Сочи
0 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
Торпедо
0 : 0
Ротор
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Вест Хэм
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 6 тур
Хетафе
1 : 0
Мальорка
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 14 тур
Челябинск
1 : 1
Носта
Матч завершен
5 : 0
Матч завершен
2 : 0
Спартак
Матч завершен
Зенит-Ижевск
2 : 1
Волга
Матч завершен
Тюмень
1 : 1
Оренбург
Матч завершен
КАМАЗ
0 : 1
Лада-Тольятти
Матч завершен
Сызрань-2003
0 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
США. МЛС 2012
Колорадо
1 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 6 тур
Бешикташ
0 : 1
Сивасспор
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 11 тур
Мидтьюлланд
1 : 3
Сендерийск
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2012/2013), 11 тур
Грассхоппер
1 : 0
Санкт-Галлен
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 9 тур
Яблонец
2 : 2
Дукла
Матч завершен