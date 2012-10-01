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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Мальорка
Хетафе - Мальорка: обзор матча 01 октября 2012
Хетафе
01.10.2012, понедельник, 23:30
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
49'
Д. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Мальорка
Замена
Х. Гавилан
️️️️
А. Лафита
84'
Желтая карточка
П. Леон
79'
73'
Желтая карточка
П. Жеромел
71'
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
Т. Пина
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Васкес
58'
53'
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Т. Хемед
Желтая карточка
Д. Кастро
50'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кастро
49'
Замена
П. Леон
️️️️
М. Ласен
37'
22'
Замена
Х. Карлос Нуньеш
️️️️
М. Перейра
11'
Желтая карточка
В. Касадесус
11'
Красная карточка
Х. Наварро
7'
Желтая карточка
Ж. Виктор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-4-1-1
13
Мойя
23
Торрес
3
Рафа
19
Абрахам
20
Валера
7
Лафита
10
Баррада
25
Торрес
25
Ласен
17
Кастро
9
Васкес
4-3-3
13
Ават
23
Наварро
4
Консейсао
14
Жеромел
3
Лопес
7
Перейра
17
Пина
3
Виктор
10
Хемед
11
Касадесус
10
Нсуе
7
Лафита
14
Гавилан
14
Гавилан
7
Лафита
25
Ласен
14
Леон
14
Леон
25
Ласен
9
Васкес
9
Алькасер
9
Алькасер
9
Васкес
7
Перейра
16
Нуньеш
16
Нуньеш
7
Перейра
17
Пина
19
Марти
19
Марти
17
Пина
10
Хемед
14
Арисменди
14
Арисменди
10
Хемед
Остались в запасе
Хетафе
Мальорка
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Хетафе - Мальорка
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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