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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Ротор
Торпедо - Ротор: обзор матча 01 октября 2012
Торпедо
01.10.2012, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Ротор
90'
Замена
Н. Глушков
️️️️
С. Фомин
88'
Замена
Д. Гузь
️️️️
С. Ваганов
86'
Вторая желтая
Д. Хинчагов
83'
Желтая карточка
И. Тодорович
76'
Замена
Д. Арлашин
️️️️
А. Ставпец
73'
Замена
И. Зинин
️️️️
А. Рылов
Замена
И. Родин
️️️️
Ю. Газинский
69'
Желтая карточка
В. Пономарев
62'
Желтая карточка
А. Молодцов
61'
Желтая карточка
В. Шумейко
59'
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
Д. Кортава
58'
37'
Желтая карточка
Д. Хинчагов
33'
Желтая карточка
А. Васянович
Желтая карточка
Л. Тесак
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
87
Иван Родин
ЦП
94
Валентин Фомичев
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Ротор
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
30
Денис Арлашин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
3-2-3-1-1
56
Довбня
8
Тесак
6
Шумейко
19
Пономарев
44
Самсонов
27
Молодцов
18
Газинский
20
Стеклов
7
Бояринцев
90
Безлихотнов
34
Кортава
3-5-1-1
31
Пчелинцев
30
Васянович
6
Малыгин
3
Олеников
10
Рылов
77
Хинчагов
4
Фомин
23
Ваганов
19
Тодорович
16
Ставпец
8
Кармазиненко
18
Газинский
87
Родин
87
Родин
18
Газинский
34
Кортава
9
Гаурачс
9
Гаурачс
34
Кортава
16
Ставпец
30
Арлашин
30
Арлашин
16
Ставпец
23
Ваганов
55
Гузь
55
Гузь
23
Ваганов
10
Рылов
7
Зинин
7
Зинин
10
Рылов
4
Фомин
47
Глушков
47
Глушков
4
Фомин
Остались в запасе
Торпедо
Ротор
94
Валентин Фомичев
ЦФ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
0
Саулюс Клевинскас
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Михаил Белов
18
Александр Нечаев
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
94
Валентин Фомичев
ЦФ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
0
Саулюс Клевинскас
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Остались в запасе
18
Александр Нечаев
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Торпедо - Ротор
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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