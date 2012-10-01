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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Cибирь
СКА-Хабаровск - Cибирь: обзор матча 01 октября 2012
СКА-Хабаровск
01.10.2012, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 2
Завершен
Cибирь
27'
А. Мурнин
9'
Д. Скороходов
25'
А. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Cибирь
90'
+1
Замена
М. Бркляча
️️️️
А. Кульчий
Красная карточка
В. Басиев
88'
Желтая карточка
В. Кренделев
88'
82'
Замена
И. Шевченко
️️️️
А. Медведев
74'
Замена
А. Ходырев
️️️️
Д. Скороходов
Замена
В. Басиев
️️️️
А. Мурнин
68'
59'
Желтая карточка
А. Медведев
Замена
С. Дебле
️️️️
Е. Луценко
56'
55'
Замена
А. Кабанов
️️️️
Р. Пошкус
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Х. Мамтов
46'
43'
Желтая карточка
Р. Халиуллин
Замена
Е. Луценко
️️️️
Д. Мицейка
31'
ГОЛ! 1:2!
А. Мурнин
27'
25'
ГОЛ! 0:2!
А. Медведев
Желтая карточка
Р. Славнов
23'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Скороходов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Робертас Пошкус
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
8
Серж Дебле
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
20
Валерий Басиев
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
4-5-1
1
Солосин
2
Кренделев
16
Мицейка
5
Микуцкис
7
Зураев
27
Мурнин
15
Зюзин
30
Трусевич
35
Романович
4
Славнов
9
Мамтов
4-4-2
78
Макаров
33
Шпичич
80
Климов
4
Халиуллин
5
Головатенко
32
Скороходов
24
Кульчий
8
Макаренко
5
Гладышев
13
Медведев
9
Пошкус
Луценко
8
Дебле
8
Дебле
Луценко
9
Мамтов
87
Саталкин
87
Саталкин
9
Мамтов
16
Мицейка
48
Луценко
48
Луценко
16
Мицейка
27
Мурнин
20
Басиев
20
Басиев
27
Мурнин
32
Скороходов
21
Ходырев
21
Ходырев
32
Скороходов
9
Пошкус
29
Кабанов
29
Кабанов
9
Пошкус
13
Медведев
99
Шевченко
99
Шевченко
13
Медведев
24
Кульчий
93
Бркляча
93
Бркляча
24
Кульчий
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Cибирь
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
16
Александр Агапов
ВР
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
25
Илья Трунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
16
Александр Агапов
ВР
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча СКА-Хабаровск - Cибирь
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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