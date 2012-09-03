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август 2012
сентябрь 2012
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 9 тур
Анжи-2
0 : 0
Черноморец
Матч завершен
3 : 3
Матч завершен
Машук-КМВ
0 : 1
Матч завершен
СКА
0 : 2
Дружба
Матч завершен
2 : 2
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013), 9 тур
2 : 3
Матч завершен
Локомотив
1 : 1
Авангард
Матч завершен
Рязань
0 : 1
Витязь
Матч завершен
Зенит
1 : 2
Факел
Матч завершен
Орел
0 : 1
Матч завершен
США. МЛС 2012
Чикаго Файр
3 : 1
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Даллас
1 : 1
Сиэтл
Матч завершен
Сан-Хосе
4 : 0
Матч завершен