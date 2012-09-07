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Расписание матчей 07-09-2012

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
август 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
сентябрь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
октябрь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Океания (2012/2013), 1 тур Таблица
7 сентября, 08:00
Соломоновы Острова
2 : 0
Таити
Матч завершен
7 сентября, 11:00
Новая Каледония
0 : 2
Новая Зеландия
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 9 тур Таблица
7 сентября, 16:30
1 : 0
Матч завершен
7 сентября, 17:00
Знамя Труда
1 : 5
Текстильщик
Матч завершен
7 сентября, 17:30
Карелия
0 : 1
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
7 сентября, 18:30
ЦРФСО
1 : 1
Псков
Матч завершен
7 сентября, 18:30
2 : 1
Волга
Матч завершен
7 сентября, 19:00
1 : 3
Химик
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2012
7 сентября, 22:45
Бразилия
1 : 0
ЮАР
Матч завершен
7 сентября, 23:59
Испания
5 : 0
Саудовская Аравия
Матч завершен
США. МЛС 2012 Таблица
7 сентября, 04:30
Динамо Хьюстон
1 : 0
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа F
7 сентября, 19:00
Россия
2 : 0
Северная Ирландия
Матч завершен
7 сентября, 20:00
Азербайджан
1 : 1
Израиль
Матч завершен
7 сентября, 22:45
Люксембург
1 : 2
Португалия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа C
7 сентября, 20:00
Казахстан
1 : 2
Ирландия
Матч завершен
7 сентября, 22:45
Германия
3 : 0
Фарерские острова
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа G
7 сентября, 21:00
Лихтенштейн
1 : 8
Босния и Герцеговина
Матч завершен
7 сентября, 22:15
Литва
1 : 1
Словакия
Матч завершен
7 сентября, 22:30
Латвия
1 : 2
Греция
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа I
7 сентября, 21:00
Грузия
1 : 0
Беларусь
Матч завершен
7 сентября, 22:30
Финляндия
0 : 1
Франция
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа B
7 сентября, 22:00
Мальта
0 : 1
Армения
Матч завершен
7 сентября, 22:45
Болгария
2 : 2
Италия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа D
7 сентября, 22:00
Эстония
0 : 2
Румыния
Матч завершен
7 сентября, 22:30
Андорра
0 : 5
Венгрия
Матч завершен
7 сентября, 22:30
Нидерланды
2 : 0
Турция
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа A
7 сентября, 22:15
Хорватия
1 : 0
Северная Македония
Матч завершен
7 сентября, 22:45
Уэльс
0 : 2
Бельгия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа E
7 сентября, 22:30
Албания
3 : 1
Кипр
Матч завершен
7 сентября, 22:30
Словения
0 : 2
Швейцария
Матч завершен
7 сентября, 22:45
Исландия
2 : 0
Норвегия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа H
7 сентября, 22:30
Черногория
2 : 2
Польша
Матч завершен
7 сентября, 22:45
Молдавия
0 : 5
Англия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013). группа C, 3 тур Таблица
7 сентября, 23:00
Куба
0 : 3
Гондурас
Матч завершен
Россия
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