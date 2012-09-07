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август 2012
сентябрь 2012
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Океания (2012/2013), 1 тур
Соломоновы Острова
2 : 0
Таити
Матч завершен
Новая Каледония
0 : 2
Новая Зеландия
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 9 тур
1 : 0
Матч завершен
Знамя Труда
1 : 5
Текстильщик
Матч завершен
Карелия
0 : 1
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
ЦРФСО
1 : 1
Псков
Матч завершен
2 : 1
Волга
Матч завершен
1 : 3
Химик
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Бразилия
1 : 0
ЮАР
Матч завершен
Испания
5 : 0
Саудовская Аравия
Матч завершен
США. МЛС 2012
Динамо Хьюстон
1 : 0
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа F
Россия
2 : 0
Северная Ирландия
Матч завершен
Азербайджан
1 : 1
Израиль
Матч завершен
Люксембург
1 : 2
Португалия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа C
Казахстан
1 : 2
Ирландия
Матч завершен
Германия
3 : 0
Фарерские острова
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа G
Лихтенштейн
1 : 8
Босния и Герцеговина
Матч завершен
Литва
1 : 1
Словакия
Матч завершен
Латвия
1 : 2
Греция
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа I
Грузия
1 : 0
Беларусь
Матч завершен
Финляндия
0 : 1
Франция
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа B
Мальта
0 : 1
Армения
Матч завершен
Болгария
2 : 2
Италия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа D
Эстония
0 : 2
Румыния
Матч завершен
Андорра
0 : 5
Венгрия
Матч завершен
Нидерланды
2 : 0
Турция
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа A
Хорватия
1 : 0
Северная Македония
Матч завершен
Уэльс
0 : 2
Бельгия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа E
Албания
3 : 1
Кипр
Матч завершен
Словения
0 : 2
Швейцария
Матч завершен
Исландия
2 : 0
Норвегия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа H
Черногория
2 : 2
Польша
Матч завершен
Молдавия
0 : 5
Англия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013). группа C, 3 тур
Куба
0 : 3
Гондурас
Матч завершен