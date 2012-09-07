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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Грузия - Беларусь
Грузия - Беларусь: обзор матча 07 сентября 2012
Грузия
07.09.2012, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
1 : 0
Завершен
Беларусь
51'
Т. Окриашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Беларусь
Желтая карточка
Г. Лория
86'
Замена
И. Сирбиладзе
️️️️
Т. Окриашвили
83'
Замена
Т. Горгиашвили
️️️️
Джано
75'
62'
Замена
С. Драгун
️️️️
Я. Тигорев
Замена
Д. Квирквелия
️️️️
Л. Мчедлидзе
57'
54'
Желтая карточка
А. Мартынович
ГОЛ! 1:0!
Т. Окриашвили
51'
34'
Замена
С. Баланович
️️️️
М. Жавнерчик
Желтая карточка
Д. Канкава
30'
30'
Замена
М. Бордачев
️️️️
П. Нехайчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
18
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
0
Давид Таргамадзе
ЛП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
10
Джано
АП
0
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Беларусь
1
Сергей Веремко
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
17
Ян Тигорев
ОП
14
Антон Путило
ЦП
7
Ренан Брессан
ЦП
2
Александр Кульчий
ЦП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Грузия
13
Роин Квасхвадзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
23
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Торнике Горгиашвили
ЦП
0
Александр Гурули
ЦП
0
Ираклий Сирбиладзе
ЦФ
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
13
Сергей Баланович
ЛЗ
19
Максим Бордачев
ЛЗ
14
Артем Радьков
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
9
Леонид Ковель
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Станислав Драгун
ЦП
9
Андрей Хачатурян
ЦП
0
Виталий Родионов
ЦФ
4-4-1-1
1
Лория
18
Григалава
0
Амисулашвили
6
Хизанишвили
4
Кашия
0
Таргамадзе
15
Окриашвили
20
Канкава
6
Даушвили
10
Джано
0
Мчедлидзе
4-1-4-1
1
Веремко
5
Поляков
18
Верховцов
4
Мартынович
0
Жавнерчик
17
Тигорев
14
Путило
7
Брессан
2
Кульчий
23
Нехайчик
8
Корниленко
15
Окриашвили
0
Сирбиладзе
0
Сирбиладзе
15
Окриашвили
10
Джано
0
Горгиашвили
0
Горгиашвили
10
Джано
0
Мчедлидзе
16
Квирквелия
16
Квирквелия
0
Мчедлидзе
0
Жавнерчик
13
Баланович
13
Баланович
0
Жавнерчик
23
Нехайчик
19
Бордачев
19
Бордачев
23
Нехайчик
17
Тигорев
2
Драгун
2
Драгун
17
Тигорев
Остались в запасе
Грузия
Беларусь
23
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
13
Роин Квасхвадзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
1
Юрий Жевнов
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
14
Артем Радьков
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
9
Леонид Ковель
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
9
Андрей Хачатурян
ЦП
0
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
23
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
13
Роин Квасхвадзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Александр Гурули
ЦП
Остались в запасе
1
Юрий Жевнов
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
14
Артем Радьков
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
9
Леонид Ковель
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
9
Андрей Хачатурян
ЦП
0
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Грузия - Беларусь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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