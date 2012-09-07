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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Литва - Словакия
Литва - Словакия: обзор матча 07 сентября 2012
Литва
07.09.2012, пятница, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
1 : 1
Завершен
Словакия
18'
М. Жалюкас
41'
М. Сапара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Словакия
Вторая желтая
Т. Лабукас
90'
+7
86'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
Т. Лабукас
83'
79'
Замена
М. Якубко
️️️️
М. Бакош
Замена
Т. Лабукас
️️️️
С. Миколюнас
75'
Замена
Д. Чеснаускис
️️️️
Г. Вицюс
67'
62'
Желтая карточка
М. Бакош
Замена
А. Новиковас
️️️️
Э. Чеснаускис
62'
61'
Замена
М. Брезнаник
️️️️
М. Стох
Желтая карточка
Г. Вицюс
60'
55'
Красная карточка
В. Пековски
53'
Желтая карточка
М. Шкртел
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Сапара
Пас отдал
М. Гамшик
ГОЛ! 1:0!
М. Жалюкас
Пас отдал
С. Миколюнас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
0
Жидрунас Карчемарскас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
0
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
0
Дейвидас Шемберас
ОП
3
Рамунас Радавичюс
ЦП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Словакия
1
Ян Муха
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Марек Сапара
ЛП
22
Виктор Пековски
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
11
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
0
Томас Данилевичиус
ЛФ
0
Тадас Лабукас
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
17
Андрюс Величка
ЦФ
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
12
Душан Перниш
ВР
0
Михал Брезнаник
ЛЗ
5
Марек Чех
ЛЗ
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
8
Карим Геде
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
14
Мартин Якубко
ЦФ
4-1-5
0
Карчемарскас
20
Боровский
15
Климавичус
23
Андриюшкевичус
13
Миколюнас
0
Шемберас
0
Чеснаускис
0
Жалюкас
10
Шернас
2
Вицюс
3
Радавичюс
4-4-2
1
Муха
2
Пекарик
15
Губочан
3
Шкртел
4
Забавник
22
Пековски
17
Гамшик
10
Стох
10
Сапара
11
Бакош
21
Дуриш
2
Вицюс
7
Чеснаускис
7
Чеснаускис
2
Вицюс
0
Чеснаускис
11
Новиковас
11
Новиковас
0
Чеснаускис
13
Миколюнас
0
Лабукас
0
Лабукас
13
Миколюнас
10
Стох
0
Брезнаник
0
Брезнаник
10
Стох
17
Гамшик
19
Куцка
19
Куцка
17
Гамшик
11
Бакош
14
Якубко
14
Якубко
11
Бакош
Остались в запасе
Литва
Словакия
1
Эрнестас Шеткус
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
0
Томас Данилевичиус
ЛФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
17
Андрюс Величка
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
12
Душан Куцяк
ВР
12
Душан Перниш
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
8
Карим Геде
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Франческо Кальцона
Остались в запасе
1
Эрнестас Шеткус
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
0
Томас Данилевичиус
ЛФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
17
Андрюс Величка
ЦФ
Остались в запасе
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
12
Душан Куцяк
ВР
12
Душан Перниш
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
8
Карим Геде
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Литва - Словакия
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
1 : 1
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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