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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Северная Ирландия
Россия - Северная Ирландия: обзор матча 07 сентября 2012
Россия
07.09.2012, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
2 : 0
Завершен
Северная Ирландия
30'
В. Файзулин
78'
Р. Широков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Северная Ирландия
85'
Желтая карточка
Г. Маколи
Замена
Д. Глушаков
️️️️
В. Файзулин
85'
84'
Замена
Д. Шилз
️️️️
К. Эванс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Широков
78'
77'
Желтая карточка
К. Кэткарт
76'
Замена
Э. Литтл
️️️️
Д. Уорд
Желтая карточка
А. Анюков
64'
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Дзагоев
58'
43'
Желтая карточка
К. Бэйрд
ГОЛ! 1:0!
В. Файзулин
Пас отдал
А. Кержаков
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
7
Игорь Денисов
(К)
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЛЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ПЗ
0
Крис Брант
ЛП
6
Крис Бэйрд
ОП
8
Стивен Дэвис
(К)
ЦП
13
Корри Эванс
ЦП
19
Джейми Уорд
ПП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Россия
1
Антон Шунин
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Магомед Оздоев
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
1
Ли Камп
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
13
Джош Карсон
ЦП
14
Сэмми Клинган
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
18
Дин Шилз
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
4-5-1
1
Акинфеев
23
Комбаров
4
Игнашевич
24
Березуцкий
2
Анюков
20
Файзулин
9
Дзагоев
15
Широков
7
Денисов
18
Быстров
11
Кержаков
4-1-4-1
12
Кэрролл
18
Хьюз
5
Эванс
4
Маколи
20
Кэткарт
6
Бэйрд
19
Уорд
8
Дэвис
13
Эванс
0
Брант
10
Лафферти
20
Файзулин
8
Глушаков
8
Глушаков
20
Файзулин
9
Дзагоев
9
Кокорин
9
Кокорин
9
Дзагоев
19
Уорд
0
Литтл
0
Литтл
19
Уорд
13
Эванс
18
Шилз
18
Шилз
13
Эванс
Остались в запасе
Россия
Северная Ирландия
1
Антон Шунин
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Магомед Оздоев
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Фабио Капелло
13
Джош Карсон
ЦП
23
Алан Маннус
ВР
1
Ли Камп
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
14
Сэмми Клинган
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
9
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Магомед Оздоев
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Остались в запасе
13
Джош Карсон
ЦП
23
Алан Маннус
ВР
1
Ли Камп
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
14
Сэмми Клинган
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
9
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Россия - Северная Ирландия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая) "Россия" 18:50 (прямая)
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