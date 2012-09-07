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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Болгария - Италия
Болгария - Италия: обзор матча 07 сентября 2012
Болгария
07.09.2012, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
2 : 2
Завершен
Италия
31'
С. Манолев
67'
Г. Миланов
37'
П. Освальдо
40'
П. Освальдо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Италия
Желтая карточка
С. Дьяков
88'
85'
Желтая карточка
А. Диаманти
Замена
А. Тонев
️️️️
И. Попов
82'
81'
Травма
Д. Де Росси
Замена
Г. Сармов
️️️️
В. Гаджев
80'
74'
Замена
М. Дестро
️️️️
С. Джовинко
69'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
А. Огбонна
ГОЛ! 2:2!
Г. Миланов
Пас отдал
И. Мицански
67'
65'
Замена
А. Диаманти
️️️️
Э. Джаккерини
64'
Желтая карточка
А. Огбонна
Замена
И. Мицански
️️️️
Э. Гаргоров
62'
40'
ГОЛ! 1:2!
П. Освальдо
Пас отдал
Э. Джаккерини
37'
ГОЛ! 1:1!
П. Освальдо
Пас отдал
К. Маркизио
ГОЛ! 1:0!
С. Манолев
31'
Желтая карточка
В. Гаджев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
12
Йордан Милиев
ЛАЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПАЗ
18
Владимир Гаджев
ОП
14
Веселин Минев
ОП
0
Эмиль Гаргоров
ЦП
21
Светослав Дьяков
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
0
Кристиан Маджо
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ПЗ
23
Эмануэле Джаккерини
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ПП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
0
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Болгария
0
Стоян Колев
ВР
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
0
Борис Галчев
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
8
Георги Сармов
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
19
Илиян Мицански
ЦФ
8
Димитар Рангелов
ЦФ
0
Цветан Генков
ЦФ
Италия
14
Морган Де Санктис
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
0
Федерико Пелузо
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Андреа Поли
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
22
Маттиа Дестро
ЦФ
17
Фабио Борини
ЦФ
2-4-3-1
13
Михайлов
5
Бодуров
16
Иванов
12
Милиев
18
Гаджев
14
Минев
11
Манолев
0
Гаргоров
21
Дьяков
17
Миланов
9
Попов
4-4-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
5
Огбонна
0
Маджо
8
Маркизио
16
Де Росси
21
Пирло
23
Джаккерини
0
Освальдо
10
Джовинко
9
Попов
20
Тонев
20
Тонев
9
Попов
18
Гаджев
8
Сармов
8
Сармов
18
Гаджев
0
Гаргоров
19
Мицански
19
Мицански
0
Гаргоров
5
Огбонна
0
Пелузо
0
Пелузо
5
Огбонна
23
Джаккерини
23
Диаманти
23
Диаманти
23
Джаккерини
10
Джовинко
22
Дестро
22
Дестро
10
Джовинко
Остались в запасе
Болгария
Италия
0
Борис Галчев
ЦП
0
Стоян Колев
ВР
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
16
Илья Миланов
ПП
8
Димитар Рангелов
ЦФ
0
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
14
Морган Де Санктис
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Андреа Поли
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
0
Борис Галчев
ЦП
0
Стоян Колев
ВР
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
16
Илья Миланов
ПП
8
Димитар Рангелов
ЦФ
0
Цветан Генков
ЦФ
Остались в запасе
14
Морган Де Санктис
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Андреа Поли
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Болгария - Италия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Васил Левски
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