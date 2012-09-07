Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Израиль
Азербайджан - Израиль: обзор матча 07 сентября 2012
Азербайджан
07.09.2012, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
1 : 1
Завершен
Израиль
65'
Р. Абышов
50'
Б. Натхо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Израиль
84'
Желтая карточка
Х. Эзра
81'
Желтая карточка
Д. Мори
Замена
Р. Амиргулиев
️️️️
А. Чертоганов
76'
74'
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
И. Шехтер
72'
Замена
Х. Эзра
️️️️
М. Меликсон
67'
Замена
О. Дамари
️️️️
Т. Хемед
ГОЛ! 1:1!
Р. Абышов
Пас отдал
Б. Субашич
65'
Замена
А. Исмаилов
️️️️
А. Гекдемир
59'
Замена
Ч. Озкара
️️️️
Р. Алиев
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
Б. Натхо
16'
Желтая карточка
Т. Хемед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
8
Александр Чертоганов
ЦП
0
Али Гекдемир
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
10
Бранимир Субашич
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
0
Йоав Цив
ЛЗ
0
Дин Мори
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
0
Юваль Шпунгин
ЦП
14
Гиль Вермут
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Азербайджан
21
Владимир Левин
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
3
Акил Набиев
ЛП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
0
Чихан Озкара
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Дани Амос
ВР
0
Галь Шиш
ЛЗ
0
Элад Габай
ЦЗ
0
Хен Эзра
ЛП
0
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Альмог Коэн
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
0
Эден Бен-Басат
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Агаев
18
Медведев
0
Абышов
14
Садыгов
5
Аллахвердиев
0
Шукуров
8
Чертоганов
0
Гекдемир
11
Алиев
10
Субашич
0
Джавадов
3-5-2
0
Ават
0
Мори
21
Тиби
0
Цив
0
Шпунгин
0
Альберман
6
Натхо
5
Меликсон
14
Вермут
8
Хемед
11
Шехтер
8
Чертоганов
19
Амиргулиев
19
Амиргулиев
8
Чертоганов
0
Гекдемир
22
Исмаилов
22
Исмаилов
0
Гекдемир
11
Алиев
0
Озкара
0
Озкара
11
Алиев
8
Хемед
22
Дамари
22
Дамари
8
Хемед
5
Меликсон
0
Эзра
0
Эзра
5
Меликсон
11
Шехтер
0
Бенаюн
0
Бенаюн
11
Шехтер
Остались в запасе
Азербайджан
Израиль
21
Владимир Левин
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
3
Акил Набиев
ЛП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
0
Элад Габай
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Дани Амос
ВР
0
Галь Шиш
ЛЗ
8
Альмог Коэн
ЦП
17
Бен Саар
ЦФ
0
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
21
Владимир Левин
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
3
Акил Набиев
ЛП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
17
Вугар Надиров
ЦФ
Остались в запасе
0
Элад Габай
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Дани Амос
ВР
0
Галь Шиш
ЛЗ
8
Альмог Коэн
ЦП
17
Бен Саар
ЦФ
0
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Азербайджан - Израиль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 0
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Новости команд
Все
Азербайджан
Израиль
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
10:30
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
09:23
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
09:23
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Литва: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
10:30
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Сборная Израиля сыграет с черными повязками в память о событиях 7 октября
4 октября
Ирландия – Израиль: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Израиль – Косово: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+