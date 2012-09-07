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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Фарерские острова
Германия - Фарерские острова: обзор матча 07 сентября 2012
Германия
07.09.2012, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
3 : 0
Завершен
Фарерские острова
28'
М. Гетце
54'
М. Озил
72'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Фарерские острова
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Гетце
87'
84'
Замена
К. Ольсен
️️️️
Й. Эдмундссон
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Клозе
75'
ГОЛ! 3:0!
М. Озил
Пас отдал
М. Ройс
72'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Т. Мюллер
68'
64'
Замена
Х. Элттор
️️️️
С. Самуэльсен
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
Пас отдал
Т. Мюллер
54'
46'
Замена
С. Ольсен
️️️️
Д. Удсен
Желтая карточка
Ф. Лам
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
28'
4'
Желтая карточка
Р. Балдвинссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
0
Филипп Лам
ПЗ
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Марио Гетце
АП
11
Марко Ройс
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
15
Одмар Фэре
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
8
Симун Самуэльсен
ЦП
10
Кристиан Хольст
ЦП
13
Даниэль Удсен
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
Фарерские острова
0
Якуп Миккельсен
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
6
Суни Ольсен
ЦП
11
Хьялгрим Элттор
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
5
Хуммельс
0
Мертезакер
14
Бадштубер
0
Лам
6
Хедира
10
Озил
11
Ройс
11
Гетце
0
Клозе
13
Мюллер
4-5-1
1
Нильсен
15
Балдвинссон
13
Юстинуссен
2
Наес
15
Фэре
8
Самуэльсен
13
Удсен
6
Ханссон
7
Беньяминсен
10
Хольст
14
Эдмундссон
11
Гетце
7
Дракслер
7
Дракслер
11
Гетце
13
Мюллер
9
Шюррле
9
Шюррле
13
Мюллер
0
Клозе
10
Подольски
10
Подольски
0
Клозе
13
Удсен
6
Ольсен
6
Ольсен
13
Удсен
8
Самуэльсен
11
Элттор
11
Элттор
8
Самуэльсен
14
Эдмундссон
11
Ольсен
11
Ольсен
14
Эдмундссон
Остались в запасе
Германия
Фарерские острова
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
6
Рене Юнсен
ЦП
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
0
Якуп Миккельсен
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
Остались в запасе
6
Рене Юнсен
ЦП
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
0
Якуп Миккельсен
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Германия - Фарерские острова
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
0 : 2
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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