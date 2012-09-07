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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Казахстан - Ирландия
Казахстан - Ирландия: обзор матча 07 сентября 2012
Казахстан
07.09.2012, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
1 : 2
Завершен
Ирландия
37'
К. Нурдаулетов
89'
Р. Кин (П)
90'
К. Дойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Ирландия
90'
ГОЛ! 1:2!
К. Дойл
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Кин
Пас отдал
С. Уорд
Замена
С. Гридин
️️️️
У. Конысбаев
85'
71'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
Б. Джолчиев
️️️️
Т. Нусербаев
69'
58'
Замена
К. Дойл
️️️️
С. Кокс
ГОЛ! 1:0!
К. Нурдаулетов
Пас отдал
Г. Шмидтгаль
37'
Желтая карточка
Т. Нусербаев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
2
Александр Киров
ЛЗ
3
Александр Кислицын
ЦЗ
0
Мухтар Мухтаров
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
0
Генрих Шмидтгаль
ЛП
6
Кайрат Нурдаулетов
ОП
19
Анатолий Богданов
ЦП
7
Улан Конысбаев
ПП
9
Сергей Остапенко
ЦФ
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Гленн Уилэн
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Саймон Кокс
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Казахстан
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
0
Сергей Гридин
ЦЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
16
Павел Шабалин
ЦП
14
Марат Шахметов
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
19
Бауржан Джолчиев
ЦФ
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
0
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Кевин Дойл
ЦФ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
3-3-3-1
22
Сидельников
0
Мухтаров
17
Нусербаев
0
Рожков
2
Киров
6
Нурдаулетов
3
Кислицын
0
Шмидтгаль
19
Богданов
7
Конысбаев
9
Остапенко
3-3-1-3
1
Вествуд
4
О'Ши
2
Сент-Леджер
18
О'Ди
6
Уилэн
17
Уорд
8
МакКарти
7
МакГиди
14
Уолтерс
10
Кин
20
Кокс
7
Конысбаев
0
Гридин
0
Гридин
7
Конысбаев
17
Нусербаев
19
Джолчиев
19
Джолчиев
17
Нусербаев
20
Кокс
13
Дойл
13
Дойл
20
Кокс
14
Уолтерс
9
Лонг
9
Лонг
14
Уолтерс
Остались в запасе
Казахстан
Ирландия
16
Павел Шабалин
ЦП
14
Марат Шахметов
ЦП
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
0
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Остались в запасе
16
Павел Шабалин
ЦП
14
Марат Шахметов
ЦП
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
Остались в запасе
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
0
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Статистика матча Казахстан - Ирландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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