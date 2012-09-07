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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Люксембург - Португалия
Люксембург - Португалия: обзор матча 07 сентября 2012
Люксембург
07.09.2012, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
1 : 2
Завершен
Португалия
13'
Д. Да Мота
28'
К. Роналду
54'
Э. Поштига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Португалия
86'
Желтая карточка
С. Варела
82'
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Нани
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
Д. Да Мота
79'
78'
Желтая карточка
Б. Алвеш
67'
Замена
Куштодиу
️️️️
Р. Мейрелеш
54'
ГОЛ! 1:2!
Э. Поштига
Пас отдал
Ж. Моутинью
46'
Замена
С. Варела
️️️️
М. Велозу
28'
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
ГОЛ! 1:0!
Д. Да Мота
Пас отдал
Т. Шнелл
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
0
Гай Блейз
ЦЗ
15
Анте Буквич
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
0
Жилль Беттмер
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
13
Орельен Йоахим
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
4
Мигель Велозу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Люксембург
12
Марк Обервайс
ВР
0
Дан Коллетт
ЦЗ
0
Клейтон Морейра
ЦЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
11
Шарль Левек
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Португалия
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
0
Нуно Коэльо
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
6
Куштодиу
ЦП
16
Пицци
АП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3-1-4-2
1
Жубер
0
Блейз
15
Буквич
5
Шнелл
10
Паял
0
Беттмер
17
Мутш
7
Жерсон
3
Йениш
9
Да Мота
13
Йоахим
4-3-1-2
1
Патрисиу
2
Алвеш
3
Пепе
0
Перейра
0
Коэнтрау
4
Велозу
8
Моутинью
0
Мейрелеш
17
Нани
23
Поштига
7
Роналду
9
Да Мота
21
Девилье
21
Девилье
9
Да Мота
17
Нани
15
Микаэл
15
Микаэл
17
Нани
0
Мейрелеш
6
Куштодиу
6
Куштодиу
0
Мейрелеш
4
Велозу
18
Варела
18
Варела
4
Велозу
Остались в запасе
Люксембург
Португалия
0
Дан Коллетт
ЦЗ
0
Клейтон Морейра
ЦЗ
11
Шарль Левек
ЦП
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
12
Марк Обервайс
ВР
7
Крис Филлипс
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
0
Нуно Коэльо
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
16
Пицци
АП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
0
Дан Коллетт
ЦЗ
0
Клейтон Морейра
ЦЗ
11
Шарль Левек
ЦП
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
12
Марк Обервайс
ВР
7
Крис Филлипс
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
Остались в запасе
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
0
Нуно Коэльо
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
16
Пицци
АП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Люксембург - Португалия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 0
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Стадион:
Жози Бартель
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