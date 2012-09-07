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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Молдова - Англия
Молдова - Англия: обзор матча 07 сентября 2012
Молдова
07.09.2012, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
0 : 5
Завершен
Англия
3'
Ф. Лэмпард (П)
29'
Ф. Лэмпард
32'
Д. Дефо
74'
Д. Милнер
83'
Л. Бэйнс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Англия
Замена
Г. Овсяников
️️️️
Е. Сидоренко
85'
83'
ГОЛ! 0:5!
Л. Бэйнс
Замена
Е. Сидоренко
️️️️
И. Пикущак
76'
74'
ГОЛ! 0:4!
Д. Милнер
Пас отдал
Т. Уолкотт
69'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Д. Дефо
58'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
А. Дедов
️️️️
А. Суворов
46'
46'
Замена
М. Кэррик
️️️️
С. Джеррард
32'
ГОЛ! 0:3!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
29'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Г. Джонсон
6'
Желтая карточка
Г. Джонсон
Желтая карточка
С. Булгару
3'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
2
Игорь Армаш
ЛЗ
0
Семен Булгару
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Виктор Головатенко
ЦЗ
0
Сергей Ковальчук
ПЗ
19
Артур Патраш
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
0
Александру Оника
ЦП
16
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
4
Стивен Джеррард
ЦП
19
Том Клеверли
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Молдова
0
Андриан Негай
ВР
23
Сергей Пащенко
ВР
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
0
Александр Пащенко
ЦП
0
Станислав Иванов
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
14
Георгий Овсяников
ЦФ
15
Анатолий Дорош
ЦФ
10
Александр Дедов
ЦФ
0
Сергей Алексеев
ЦФ
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
Англия
0
Джон Радди
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
3-2-4-1
12
Намашко
0
Булгару
6
Епуряну
4
Головатенко
2
Армаш
0
Ковальчук
19
Патраш
8
Гацкан
0
Оника
11
Суворов
16
Пикущак
4-5-1
1
Харт
2
Джонсон
5
Лескотт
6
Терри
3
Бэйнс
8
Лэмпард
19
Клеверли
4
Милнер
11
Окслэд-Чемберлен
4
Джеррард
9
Дефо
Сидоренко
14
Овсяников
14
Овсяников
Сидоренко
11
Суворов
10
Дедов
10
Дедов
11
Суворов
16
Пикущак
20
Сидоренко
20
Сидоренко
16
Пикущак
4
Джеррард
16
Кэррик
16
Кэррик
4
Джеррард
11
Окслэд-Чемберлен
14
Уолкотт
14
Уолкотт
11
Окслэд-Чемберлен
9
Дефо
14
Уэлбек
14
Уэлбек
9
Дефо
Остались в запасе
Молдова
Англия
0
Александр Пащенко
ЦП
0
Андриан Негай
ВР
15
Анатолий Дорош
ЦФ
23
Сергей Пащенко
ВР
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
0
Станислав Иванов
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
0
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
0
Джон Радди
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
0
Александр Пащенко
ЦП
0
Андриан Негай
ВР
15
Анатолий Дорош
ЦФ
23
Сергей Пащенко
ВР
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
0
Станислав Иванов
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
0
Сергей Алексеев
ЦФ
Остались в запасе
0
Джон Радди
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Молдова - Англия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Зимбру
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