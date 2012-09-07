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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Мальта - Армения
Мальта - Армения: обзор матча 07 сентября 2012
Мальта
07.09.2012, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
0 : 1
Завершен
Армения
70'
А. Саркисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Армения
Замена
Э. Барбара
️️️️
Р. Бриффа
85'
82'
Желтая карточка
С. Овсепян
79'
Замена
В. Алексанян
️️️️
Р. Арзуманян
Замена
Д. Каруана
️️️️
Э. Коэн
74'
Желтая карточка
Л. Димеч
71'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Саркисов
Пас отдал
Ю. Мовсисян
64'
Замена
А. Саркисов
️️️️
М. Пиццелли
52'
Замена
Д. Маноян
️️️️
А. Едигарян
44'
Желтая карточка
Г. Мкоян
Желтая карточка
Г. Скайберрас
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
2
Люк Димеч
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
0
Даниэль Богданович
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
0
Саркис Овсепян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
0
Эдвард Эррера
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
0
Этьенн Барбара
ЦФ
Армения
2
Алекс
ЦЗ
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Валерий Алексанян
ЦЗ
7
Артур Едигарян
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
17
Завен Бадоян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-3-3
1
Хогг
2
Димеч
4
Борг
5
Агиус
0
Мускат
8
Бриффа
10
Коэн
4
Скайберрас
0
Богданович
9
Мифсуд
13
Шембри
4-5-1
0
Каспаров
0
Овсепян
5
Арзуманян
0
Мкоян
20
Айрапетян
18
Мхитарян
0
Озбилиз
6
Мкртчян
17
Едигарян
8
Пиццелли
0
Мовсисян
8
Бриффа
0
Барбара
0
Барбара
8
Бриффа
10
Коэн
0
Каруана
0
Каруана
10
Коэн
5
Арзуманян
0
Алексанян
0
Алексанян
5
Арзуманян
17
Едигарян
21
Маноян
21
Маноян
17
Едигарян
8
Пиццелли
11
Саркисов
11
Саркисов
8
Пиццелли
Остались в запасе
Мальта
Армения
0
Эдвард Эррера
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
12
Джастин Хабер
ВР
6
Райн Фенеч
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
17
Завен Бадоян
ЦФ
2
Алекс
ЦЗ
0
Артур Юспашян
ЦЗ
7
Артур Едигарян
ЦП
Главный тренер
Вардан Минасян
Остались в запасе
0
Эдвард Эррера
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
12
Джастин Хабер
ВР
6
Райн Фенеч
ЦП
Остались в запасе
17
Завен Бадоян
ЦФ
2
Алекс
ЦЗ
0
Артур Юспашян
ЦЗ
7
Артур Едигарян
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Главный тренер
Вардан Минасян
Статистика матча Мальта - Армения
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Информация о матче
Стадион:
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