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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Бельгия
Уэльс - Бельгия: обзор матча 07 сентября 2012
Уэльс
07.09.2012, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
0 : 2
Завершен
Бельгия
41'
В. Компани
83'
Я. Вертонген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Бельгия
89'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Желтая карточка
С. Воукс
83'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
83'
83'
ГОЛ! 0:2!
Я. Вертонген
Пас отдал
Д. Мертенс
79'
Желтая карточка
Г. Жилле
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Эдвардс
79'
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Морисон
72'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
С. Чёрч
71'
64'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
М. Дембеле
46'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
К. Миральяс
41'
ГОЛ! 0:1!
В. Компани
Пас отдал
Д. Мертенс
Красная карточка
Д. Коллинс
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
5
Дарки Блэйк
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Стив Морисон
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Уэльс
21
Льюис Прайс
ВР
12
Джейсон Браун
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
18
Роберт Эрншоу
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
14
Игор Де Камарго
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Майхилл
2
Гантер
19
Коллинс
6
Уилльямс
5
Блэйк
3
Мэттьюз
10
Рэмзи
14
Эдвардс
11
Бэйл
23
Чёрч
9
Морисон
3-4-1-2
1
Куртуа
5
Вертонген
3
Вермален
4
Компани
19
Дембеле
8
Феллайни
30
Жилле
6
Витсель
10
Азар
11
Миральяс
14
Мертенс
14
Эдвардс
8
Кинг
8
Кинг
14
Эдвардс
23
Чёрч
9
Робсон-Кану
9
Робсон-Кану
23
Чёрч
9
Морисон
18
Воукс
18
Воукс
9
Морисон
19
Дембеле
7
Де Брюйне
7
Де Брюйне
19
Дембеле
11
Миральяс
9
Лукаку
9
Лукаку
11
Миральяс
Остались в запасе
Уэльс
Бельгия
21
Льюис Прайс
ВР
12
Джейсон Браун
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
18
Роберт Эрншоу
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
14
Игор Де Камарго
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
21
Льюис Прайс
ВР
12
Джейсон Браун
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
18
Роберт Эрншоу
ЦФ
Остались в запасе
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
14
Игор Де Камарго
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Уэльс - Бельгия
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Стадион:
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