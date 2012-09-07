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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Латвия - Греция
Латвия - Греция: обзор матча 07 сентября 2012
Латвия
07.09.2012, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
1 : 2
Завершен
Греция
42'
А. Цауня (П)
57'
Н. Спиропулос
69'
Т. Гекас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Греция
Желтая карточка
О. Клява
90'
+2
Желтая карточка
И. Лукьяновс
81'
80'
Замена
Х. Холебас
️️️️
К. Фортунис
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
О. Лайзанс
80'
Желтая карточка
К. Горкшс
78'
Замена
Р. Ругинс
️️️️
А. Фертовс
75'
Замена
М. Верпаковскис
️️️️
А. Вишняковс
75'
69'
Замена
С. Нинис
️️️️
Г. Самарас
69'
ГОЛ! 1:2!
Т. Гекас
58'
Желтая карточка
А. Циолис
57'
ГОЛ! 1:1!
Н. Спиропулос
46'
Замена
Г. Самарас
️️️️
К. Митроглу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Цауня
42'
23'
Желтая карточка
Я. Маниатис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Ритус Кряуклис
ЦЗ
0
Денис Ивановс
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Оскарс Клява
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
0
Олег Лайзанс
ЦП
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
18
Александр Фертовс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Костас Митроглу
ЦФ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Латвия
1
Павел Дорошев
ВР
0
Герман Малиньш
ВР
0
Игорс Савченковс
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
0
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Греция
12
Панайотис Гликос
ВР
12
Александрос Цорвас
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
0
Элини Димуцос
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
16
Харис Мавриас
ПП
7
Георгиос Самарас
ЦФ
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
4-1-4-1
1
Ванинс
0
Кряуклис
13
Горкшс
0
Клява
0
Ивановс
0
Цауня
0
Лайзанс
18
Фертовс
5
Вишняковс
0
Лукьяновс
0
Руднев
3-2-2-1-2
1
Карнезис
15
Торосидис
4
Пападопулос
2
Маниатис
19
Папастатопулос
4
Спиропулос
6
Циолис
21
Кацуранис
10
Фортунис
17
Гекас
9
Митроглу
5
Вишняковс
0
Верпаковскис
0
Верпаковскис
5
Вишняковс
18
Фертовс
7
Ругинс
7
Ругинс
18
Фертовс
0
Лайзанс
0
Гаурачс
0
Гаурачс
0
Лайзанс
10
Фортунис
0
Холебас
0
Холебас
10
Фортунис
Самарас
7
Нинис
7
Нинис
Самарас
9
Митроглу
7
Самарас
7
Самарас
9
Митроглу
Остались в запасе
Латвия
Греция
1
Павел Дорошев
ВР
0
Герман Малиньш
ВР
0
Игорс Савченковс
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
Главный тренер
Александр Старков
12
Панайотис Гликос
ВР
12
Александрос Цорвас
ВР
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
0
Элини Димуцос
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
16
Харис Мавриас
ПП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Павел Дорошев
ВР
0
Герман Малиньш
ВР
0
Игорс Савченковс
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
Остались в запасе
12
Панайотис Гликос
ВР
12
Александрос Цорвас
ВР
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
0
Элини Димуцос
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
16
Харис Мавриас
ПП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Латвия - Греция
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
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