Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Турция
Нидерланды - Турция: обзор матча 07 сентября 2012
Нидерланды
07.09.2012, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
2 : 0
Завершен
Турция
17'
Р. ван Перси
90+3'
Л. Нарсинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Турция
ГОЛ! 2:0!
Л. Нарсинг
90'
+3
Желтая карточка
Й. Виллемс
88'
Замена
Р. Влаар
️️️️
Д. Хейтинга
86'
Травма
Д. Хейтинга
85'
83'
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
81'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Т. Торун
70'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
С. Сарарер
66'
Желтая карточка
Т. Торун
60'
Замена
Н. Шахин
️️️️
Э. Белезоглу
Замена
Л. Фер
️️️️
Й. Класи
50'
Замена
Р. ван Рейн
️️️️
Д. Янмат
46'
42'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
У. Снейдер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ПЗ
16
Йорди Класи
ЛП
10
Уэсли Снейдер
(К)
ЦП
16
Кевин Строотман
ПП
11
Арьен Роббен
ЛФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
РФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Турция
1
Толга Зенгин
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЛЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
6
Хамит Алтынтоп
ПЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
15
Мехмет Топал
ЦП
0
Эмре Белезоглу
(К)
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
11
Тунай Торун
ПВ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Михел Ворм
ВР
15
Ник Виргевер
ЦЗ
12
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
7
Джермейн Ленс
ЦП
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Люк де Йонг
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Турция
0
Дженк Генен
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
0
Эрен Гюнгор
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
4-3-3
13
Крул
5
Виллемс
3
Хейтинга
4
Мартинс-Инди
0
Янмат
16
Класи
10
Снейдер
16
Строотман
11
Роббен
9
ван Перси
17
Нарсинг
4-3-2-1
1
Зенгин
6
Алтынтоп
4
Топрак
2
Кайя
3
Али Калдырым
15
Топал
0
Белезоглу
10
Туран
11
Торун
23
Сарарер
9
Булут
0
Янмат
12
ван Рейн
12
ван Рейн
0
Янмат
3
Хейтинга
0
Влаар
0
Влаар
3
Хейтинга
16
Класи
18
Фер
18
Фер
16
Класи
0
Белезоглу
7
Шахин
7
Шахин
0
Белезоглу
23
Сарарер
17
Йылмаз
17
Йылмаз
23
Сарарер
11
Торун
0
Эрдинг
0
Эрдинг
11
Торун
Остались в запасе
Нидерланды
Турция
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Михел Ворм
ВР
15
Ник Виргевер
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
7
Джермейн Ленс
ЦП
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Люк де Йонг
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
0
Эрен Гюнгор
ЦЗ
0
Дженк Генен
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Михел Ворм
ВР
15
Ник Виргевер
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
7
Джермейн Ленс
ЦП
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Люк де Йонг
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
0
Эрен Гюнгор
ЦЗ
0
Дженк Генен
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Нидерланды - Турция
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:25 (прямая)
Новости команд
Все
Нидерланды
Турция
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Семшов дерзко ответил ван дер Сару на слова о везении России на Евро-2008
20:11
1
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 18:50
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
10
Лига наций: шансы Нидерландов и Греции на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:12
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Семшов дерзко ответил ван дер Сару на слова о везении России на Евро-2008
20:11
1
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
10
Лига наций: шансы Нидерландов и Греции на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:12
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 18:50
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Сборная России U15 вышла в 1/16 финала чемпионата мира
27 октября
3
Сборная Турции уволила главного тренера
10 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+