Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина: обзор матча 07 сентября 2012
Лихтенштейн
07.09.2012, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
1 : 8
Завершен
Босния и Герцеговина
61'
М. Кристен
27'
З. Мисимович
31'
З. Мисимович
34'
В. Ибишевич
40'
В. Ибишевич
46'
Э. Джеко
64'
Э. Джеко
81'
Э. Джеко
83'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Босния и Герцеговина
Замена
Л. Эберле
️️️️
Д. Хаслер
89'
83'
ГОЛ! 1:8!
В. Ибишевич
Пас отдал
А. Врсаевич
81'
ГОЛ! 1:7!
Э. Джеко
Пас отдал
В. Ибишевич
79'
Замена
Д. Вранчич
️️️️
З. Мисимович
79'
Замена
С. Ибричич
️️️️
М. Пьянич
79'
Замена
М. Сврака
️️️️
А. Захирович
Желтая карточка
Т. Бек
76'
Желтая карточка
М. Кристен
73'
Замена
Т. Бек
️️️️
Ф. Эрне
71'
64'
ГОЛ! 1:6!
Э. Джеко
ГОЛ! 1:5!
М. Кристен
Пас отдал
И. Эри
61'
Замена
М. Кристен
️️️️
В. Флатц
46'
46'
ГОЛ! 0:5!
Э. Джеко
40'
ГОЛ! 0:4!
В. Ибишевич
Пас отдал
С. Салихович
34'
ГОЛ! 0:3!
В. Ибишевич
Пас отдал
З. Мисимович
31'
ГОЛ! 0:2!
З. Мисимович
27'
ГОЛ! 0:1!
З. Мисимович
Пас отдал
С. Салихович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
7
Валентин Флатц
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
18
Николас Хаслер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
7
Давид Хаслер
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
0
Сеяд Салихович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
20
Аднан Захирович
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
0
Лукас Эберле
ЦП
9
Томас Бек
ЦФ
0
Матиас Кристен
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Асмир Авдукич
ВР
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
0
Иван Сесар
ЦП
9
Дамир Вранчич
ЦП
2
Муамер Сврака
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
3-2-3-2
0
Йеле
5
Квинтанс
6
Штокласа
4
Кауфманн
0
Эри
7
Флатц
18
Хаслер
23
Польверино
11
Бургмайер
7
Эрне
7
Хаслер
4-3-1-2
1
Бегович
15
Шунич
2
Врсаевич
6
Враньеш
4
Спахич
0
Салихович
10
Пьянич
20
Захирович
10
Мисимович
11
Джеко
9
Ибишевич
7
Хаслер
0
Эберле
0
Эберле
7
Хаслер
7
Эрне
9
Бек
9
Бек
7
Эрне
7
Флатц
0
Кристен
0
Кристен
7
Флатц
10
Мисимович
9
Вранчич
9
Вранчич
10
Мисимович
20
Захирович
2
Сврака
2
Сврака
20
Захирович
10
Пьянич
17
Ибричич
17
Ибричич
10
Пьянич
Остались в запасе
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
12
Ченгиз Бичер
ВР
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
0
Иван Сесар
ЦП
22
Асмир Авдукич
ВР
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
8
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
Остались в запасе
12
Ченгиз Бичер
ВР
Остались в запасе
0
Иван Сесар
ЦП
22
Асмир Авдукич
ВР
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
8
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Главный тренер
Сафет Сушич
Статистика матча Лихтенштейн - Босния и Герцеговина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Райнпарк
Новости команд
Все
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
10:44
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
09:23
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
09:23
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Лига наций. Норвегия справилась с Данией благодаря дублю Холанда и другие результаты
24 сентября
1
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
10:44
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Босния и Герцеговина – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Босния и Герцеговина – Польша: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+