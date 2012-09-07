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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Хорватия - Северная Македония
Хорватия - Северная Македония: обзор матча 07 сентября 2012
Хорватия
07.09.2012, пятница, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
1 : 0
Завершен
Северная Македония
69'
Н. Елавич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Северная Македония
Желтая карточка
Н. Елавич
90'
+3
82'
Замена
Д. Тасевски
️️️️
Н. Глигоров
Замена
Д. Вида
️️️️
В. Чорлука
81'
80'
Замена
М. Ивановски
️️️️
С. Ристич
73'
Замена
Д. Георгиев
️️️️
И. Тричковски
ГОЛ! 1:0!
Н. Елавич
69'
Замена
Н. Елавич
️️️️
Эдуардо
63'
60'
Желтая карточка
М. Демири
Желтая карточка
О. Вукоевич
58'
Замена
Н. Кранчар
️️️️
И. Ракитич
46'
Желтая карточка
Й. Шимунич
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
0
Горан Попов
ЛЗ
2
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
0
Мухамед Демири
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
10
Агим Ибраими
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
18
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Хорватия
12
Иван Келава
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
0
Мануэл Памич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
0
Йосип Радошевич
ЦП
15
Иво Иличевич
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
0
Анте Вукушич
ЦФ
18
Ивица Олич
ЦФ
Северная Македония
0
Кристиан Наумовски
ВР
1
Томе Пачовски
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
7
Дарко Тасевски
ЦП
0
Драган Георгиев
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
4-3-1-2
1
Плетикоса
3
Стринич
3
Шимунич
5
Чорлука
11
Срна
10
Модрич
7
Ракитич
8
Вукоевич
14
Перишич
22
Эдуардо
17
Манджукич
4-2-4
1
Богатинов
2
Георгиевски
6
Шиков
2
Новески
0
Попов
0
Демири
16
Глигоров
18
Ристич
10
Пандев
7
Тричковски
10
Ибраими
5
Чорлука
21
Вида
21
Вида
5
Чорлука
7
Ракитич
19
Кранчар
19
Кранчар
7
Ракитич
22
Эдуардо
0
Елавич
0
Елавич
22
Эдуардо
7
Тричковски
0
Георгиев
0
Георгиев
7
Тричковски
16
Глигоров
7
Тасевски
7
Тасевски
16
Глигоров
18
Ристич
21
Ивановски
21
Ивановски
18
Ристич
Остались в запасе
Хорватия
Северная Македония
12
Иван Келава
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
0
Мануэл Памич
ЛЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
0
Йосип Радошевич
ЦП
15
Иво Иличевич
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
0
Анте Вукушич
ЦФ
18
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
0
Кристиан Наумовски
ВР
1
Томе Пачовски
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
11
Ферхан Хасани
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Остались в запасе
12
Иван Келава
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
0
Мануэл Памич
ЛЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
0
Йосип Радошевич
ЦП
15
Иво Иличевич
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
0
Анте Вукушич
ЦФ
18
Ивица Олич
ЦФ
Остались в запасе
0
Кристиан Наумовски
ВР
1
Томе Пачовски
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
11
Ферхан Хасани
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Главный тренер
Чедомир Яневски
Статистика матча Хорватия - Северная Македония
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
0 : 0
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
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