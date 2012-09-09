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август 2012
сентябрь 2012
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 10 тур
Ангушт
2 : 1
Анжи-2
Матч завершен
МИТОС
1 : 4
Алания
Матч завершен
1 : 4
Астрахань
Матч завершен
Дружба
0 : 0
Матч завершен
4 : 0
СКА
Матч завершен
Армавир
1 : 2
Матч завершен
0 : 2
Машук-КМВ
Матч завершен
Черноморец
3 : 1
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013), 10 тур
Сокол
1 : 1
Зенит
Матч завершен
4 : 2
Локомотив
Матч завершен
2 : 0
Орел
Матч завершен
Металлург Л
2 : 2
Матч завершен
Факел
3 : 2
Калуга
Матч завершен
Авангард
1 : 0
Подолье
Матч завершен
Витязь
2 : 1
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2012
4 : 1
Матч завершен
Товарищеские матчи 2012
Динамо
1 : 1
Локомотив
Матч завершен