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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 09 сентября 2012
Динамо
09.09.2012, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
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14:56
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Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
11:57
2
Радимов назвал лучшего кандидата на пост тренера «Локомотива»
Вчера, 21:46
1
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Ташуев готов возглавить «Локомотив»: «Господа, делайте предложение»
Вчера, 20:40
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