Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2012
октябрь 2012
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 18 тур
Смена
0 : 1
Чита
Матч завершен
5 : 1
Байкал
Матч завершен
Луч
3 : 1
Якутия
Матч завершен
0 : 0
Иртыш
Матч завершен
Сибирь-2
2 : 0
Динамо Брл
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 16 тур
Астрахань
0 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
Алания
3 : 3
Матч завершен
Анжи-2
0 : 1
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
Ангушт
2 : 1
Матч завершен
МИТОС
7 : 0
Матч завершен
4 : 0
СКА
Матч завершен
Армавир
2 : 0
Матч завершен
Черноморец
2 : 0
Дружба
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 15 тур
Вологда
1 : 1
Матч завершен
Псков
4 : 0
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
1 : 0
Волга
Матч завершен
Химик
1 : 0
Карелия
Матч завершен
Текстильщик
2 : 1
Матч завершен
Спартак К
0 : 0
ЦРФСО
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013), 16 тур
1 : 0
Матч завершен
Подолье
4 : 1
Матч завершен
Калуга
4 : 1
Металлург Л
Матч завершен
Авангард
2 : 1
Матч завершен
Локомотив
1 : 0
Орел
Матч завершен
Зенит
1 : 3
Рязань
Матч завершен
Факел
0 : 0
Арсенал
Матч завершен
Сокол
0 : 2
Витязь
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 16 тур
Динамо Киров
0 : 1
Матч завершен
Рубин-2
1 : 1
Челябинск
Матч завершен
Носта
0 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Оренбург
3 : 0
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Спартак
1 : 4
Тюмень
Матч завершен
Лада-Тольятти
2 : 0
Волга
Матч завершен
Сызрань-2003
2 : 2
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Кувейт
1 : 1
Сирия
Матч завершен
Бразилия
6 : 0
Ирак
Матч завершен
Товарищеские матчи 2012
Бавария
2 : 0
Унтерхахинг
Матч завершен
Рот-Вайсс
1 : 2
Шальке-04
Матч завершен