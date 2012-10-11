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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Факел - Арсенал
Факел - Арсенал: обзор матча 11 октября 2012
Факел
11.10.2012, четверг, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
0 : 0
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Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
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