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    Расписание матчей 15-11-2012

    октябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2012
    15 ноября, четверг
    01:30
    Панама
    1:5
    Испания
    Матч завершен
    15 ноября, четверг
    03:05
    Парагвай
    3:1
    Гватемала
    Матч завершен
    15 ноября, четверг
    04:30
    Бразилия
    1:1
    Колумбия
    Матч завершен
    15 ноября, четверг
    05:00
    Венесуэла
    1:3
    Нигерия
    Матч завершен
    15 ноября, четверг
    05:30
    Боливия
    1:1
    Коста-Рика
    Матч завершен
    15 ноября, четверг
    05:30
    Гондурас
    0:0
    Перу
    Матч завершен
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