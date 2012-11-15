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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла - Нигерия
Венесуэла - Нигерия: обзор матча 15 ноября 2012
Венесуэла
15.11.2012, четверг, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Нигерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Венесуэла - Нигерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
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