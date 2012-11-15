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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай - Гватемала
Парагвай - Гватемала: обзор матча 15 ноября 2012
Парагвай
15.11.2012, четверг, 03:05
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Гватемала
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Парагвай - Гватемала
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
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0 : 1
03.10.2026
Парагвай
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Боливия
0 : 2
27.09.2026
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Чемпионат мира, 1/8 финала
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0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
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