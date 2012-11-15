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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гондурас - Перу
Гондурас - Перу: обзор матча 15 ноября 2012
Гондурас
15.11.2012, четверг, 05:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Перу
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гондурас - Перу
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
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Перу
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
Вчера, 09:54
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Гондураса на победу в матче
12 ноября
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Канада – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Гондураса на победу в матче
12 ноября
Товарищеские матчи. Аргентина и Бразилия победили соперников
7 июня
Аргентина – Гондурас: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.6
6 июня
Месси получил травму
1 июня
6
Перу – Гондурас: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.67
30 марта
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
Вчера, 09:54
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Канада – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Канада – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
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